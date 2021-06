Am 26. September kann Oberösterreichs Bevölkerung entscheiden, wie es politisch im Land weitergeht. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

OÖ. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zu heurigen Wahl zusammengefasst:

Wer darf wählen?

Wahlberechtigt sind alle Frauen und Männer, die

spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben,

die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen,

in Oberösterreich ihren Hauptwohnsitz haben und

vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind.

Muss ich wählen gehen?

Nein, es besteht keine Wahlpflicht.

Wie finde ich mein Wahllokal und wann hat es geöffnet?

Im amtlichen Wahlausweis, der rechtzeitig vor der Wahl von der Post zugestellt wird und auf der Homepage des Landes OÖ. Die letzten Wahllokale schließen voraussichtlich um 17.00 Uhr.

Wie bekomme ich eine Wahlkarte?

Eine Wahlkarte kann ab der Ausschreibung der Wahl (ca. acht Wochen vor der Wahl) in der Heimatgemeinde beantragt werden. Das ist schriftlich (per Post, Fax, E-Mail oder übers Internet unter wahlkartenantrag.at), aber auch persönlich im Gemeindeamt möglich.

Brauche ich einen Ausweis, um wählen zu können?

Nicht unbedingt: Wer „der Mehrheit der Mitglieder der Wahlbehörde persönlich bekannt“ ist, kann auch so wählen. Den Wahlausweis muss man vorlegen – und die Wahlkarte, falls man eine beantragt hat.

Wie viel Zeit habe ich in der Wahlkabine?

Das steht nicht im Gesetz. Der Wahlleiter kann Personen aber auffordern die Kabine frei zu machen, wenn er das Gefühl hat, dass andere an der Stimmabgabe gehindert werden.

Darf ich in der Wahlkabine telefonieren?

Sofern es der Wahlleiter duldet und niemand bei der Stimmabgabe gestört wird, ja. Explizit ist das Telefonieren aber nicht im Gesetz geregelt.

Darf ich meinen ausgefüllten Stimmzettel fotografieren und im Internet veröffentlichen, z.B. auf Facebook oder Twitter posten?

Das ist nicht verboten. Den Stimmzettel eines anderen Wählers ohne dessen Zustimmung zu fotografieren und zu posten ist hingegen nicht erlaubt.

Darf jemand anderes meinen Stimmzettel ausfüllen?

Der Stimmzettel muss grundsätzlich selbst ausgefüllt werden. Laut Landtagswahlgesetz dürfen nur der Wähler und die Mitglieder der Wahlbehörde, ihre Hilfsorgane und Wahlzeugen zum Zeitpunkt der Stimmabgabe im Wahllokal sein. Körper- und sinnesbehinderte Wähler dürfen sich von einer selbst gewählten Begleitperson helfen lassen.

Darf ich Haustiere in die Wahlkabine mitnehmen?

Im Gesetz ist das nicht verboten. Aber der Wahlleiter könnte es verbieten, wenn dadurch z.B. die Ruhe gestört wird.

Darf ich den Stimmzettel zu einem Papierflieger oder ähnlichem falten und so abgeben?

Ja, aber der Stimmzettel muss ins dafür vorgesehene Kuvert gesteckt werden und noch lesbar sein. Sonst ist er ungültig und die Stimme wird nicht mitgezählt.

Darf ich Zeichnungen auf dem Stimmzettel machen?

Im Prinzip schon – für eine gültige Wahl muss die Stimmabgabe deutlich erkennbar sein. Das Wahlkuvert muss unversehrt bleiben.

Darf ich eine Partei auf den Stimmzettel schreiben, die dort nicht angeführt ist?

Es kann keine Partei gewählt werden, die nicht am Stimmzettel steht. Wird nur eine andere Partei auf den Stimmzettel geschrieben, ist die Wahl ungültig. Wenn sie eine Partei ankreuzen und eine andere draufschreiben, ist der Wählerwille nicht erkennbar und die Parteistimme ebenso ungültig.

Wie viele Vorzugsstimmen kann ich vergeben?

Im Herbst werden Landtag, Gemeinderat und Bürgermeister gewählt – je eine Vorzugsstimme ist möglich. Die gewählte Person muss der gewählten Partei angehören, ansonsten ist die Vorzugsstimme ungültig.

Woher weiß ich, wem ich eine Vorzugsstimme geben kann?

Die Kandidaten stehen auf dem Stimmzettel. Erstmals kann man heuer auch die Kandidaten für die Vergabe einer Vorzugsstimme einfach ankreuzen, anstatt sie wie bisher handschriftlich einzutragen.

Ich hab die falsche Partei angekreuzt. Was soll ich tun?

Solange der Stimmzettel noch nicht abgegeben wurde, einfach einen neuen nehmen. Es sollten ausreichend Stimmzettel im Wahllokal verfügbar sein.

Foto: jannystockfoto/panthermedia

hochgeladen von Ingo Till

Ich bin am Wahlsonntag unterwegs, kann ich meine Stimme auch in einem anderen Wahllokal abgeben?

Ja, aber nur mit einer Wahlkarte und nur im Wahlbundesland. In allen oberösterreichischen Gemeinden gibt es Wahllokale in denen nach Vorlage der Wahlkarte gewählt werden kann.

Kann ich meine Stimme auch per Briefwahl abgeben?

Ja, man sollte dafür allerdings die Zustelldauer beachten und keinesfalls bis zum Wahltag warten.

Ich bin am Wahlsonntag im Ausland bzw. ich lebe im Ausland, kann ich trotzdem wählen?

Ja, mittels Wahlkarte und Briefwahl.

Ich habe meine Wahlkarte verloren - bekomme ich eine neue?

Das ist problematisch: Damit ein Wähler nicht zwei Stimmen abgeben kann, ist die Ausstellung von Duplikaten für abhandengekommene Wahlkarten gesetzlich verboten. Nur für unbrauchbar gewordene Wahlkarten, die noch nicht zugeklebt und bei denen die eidesstattliche Erklärung noch nicht unterschrieben wurde, kann die Gemeinde ein Duplikat ausstellen.

Nach der Wahl

Wo findet die Auszählung der Stimmen statt und darf man dabei zuschauen?

Bei der Auszählung im Wahllokal dürfen die Wähler nicht zuschauen. Vor der Stimmenauszählung muss das Wahllokal geschlossen sein. Nur die Mitglieder der Wahlbehörde, ihre Hilfsorgane und die Wahlzeugen der Parteien sind dann anwesend.

Wann kann man die ersten Ergebnisse erfahren?

Die letzten Wahllokale schließen voraussichtlich um 17.00 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt dürfen bereits ausgezählte Ergebnisse veröffentlicht werden. Erste Hochrechnungen erwartet man kurz nach 17 Uhr.

Was ist der Unterschied zwischen „Ergebnis“ und „Hochrechnung“?

Das Ergebnis ist die ausgezählte Zahl der Stimmen (und damit auch der Stimmenanteil in Prozent) in der Gemeinde bzw. landesweit. Hochrechnungen versuchen mithilfe komplexer Rechenmodelle das Endergebnis aus einigen wenigen vorliegenden Ergebnissen vorhersehen.

Wozu sind die Vorzugsstimmen gut?

Die Wähler können durch die Vergabe von Vorzugsstimmen mitentscheiden, welche Personen einer Partei etwaige Mandate im Landtag oder im Gemeinderat bekommen.

Wann steht das endgültige Ergebnis fest?

Für gewöhnlich am Dienstag nach der Wahl. Am Sonntag wird zwar auch der größte Teil der Briefwahl-Stimmen schon ausgezählt. Am Dienstag muss noch der Rest (etwa zehn Prozent) sowie die außerhalb des jeweiligen Wahlsprengels abgegebenen Wahlkarten ausgewertet werden. Amtlich wird das Endergebnis mit der Sitzung der Wahlbehörde am darauffolgenden Freitag.

Was ist die „Vier-Prozent-Hürde“?

Parteien, die landesweit mindestens vier Prozent oder ein Grundmandat in einem der Wahlkreise erreicht haben, ziehen in den Landtag ein.

Die Gesamte Rechtsvorschrift für Oö. Landtagswahlordnung ist hier einsehbar.