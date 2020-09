Er sei grundsätzlich kein Freund des Schuldenmachens, aber sollte man mit dem 580-Millionen-Euro-Konjunkturpaket in OÖ nicht auskommen, werde man nachlegen: Das sagt FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr im Gespräch mit der BezirksRundschau.



OÖ. Der freiheitliche Politiker sieht zum Jahresende ein „Riesenproblem“ auf Österreich zukommen. Wenn die Kurzarbeitsmodelle auslaufen, "kommt der große Knatsch, wenn zeitgleich die Winterarbeitslosigkeit da ist“, so Mahr. Die Reaktion der Bundesregierung auf die Corona-Krise sei doppelt zu spät gewesen: Einerseits sei auf die Situation in Ischgl zu spät reagiert worden – andererseits habe der Shut-Down zu lange gedauert. „Man hätte die Wirtschaft früher wieder in Gang bringen können“, sagt der blaue Klubchef. Für das kommende Schuljahr sieht er das oö. Schulsystem „ausreichend gerüstet“, es seien individuelle Lösungen in den jeweiligen Schulen gefragt.

Abwartend bis skeptisch äußerte sich Mahr zum Ausbau der Minderheitenrechte im Oö. Landtag. Zur Erklärung: Im Rahmen der Debatte um die Förderungen der KTM-Motohall brachte die SPÖ das Einsetzen von Untersuchungsausschüssen als Minderheitenrecht erneut aufs Tapet. Nachdem alle Parteien in OÖ in der Proporzregierung vertreten seien und es keine klassische Opposition gäbe, sei der U-Ausschuss als Minderheitenrecht keine drängende Frage, so Mahr.

Kritik an oö. Sozialressort

Kritik übt der Freiheitliche am Sozialressort von Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ). Die Auszahlung der Mindestsicherung durch Vereine ist der FPÖ ein Dorn im Auge: „Es gibt zu viele Vereine – so wie etwa der Verein B37, um nur ein Beispiel zu nennen. Da hieß es zunächst, es sei nichts passiert, dann hat man das eingestanden und mittlerweile beträgt der Schaden mehr als 900.000 Euro. Da stimmt das System nicht“, sagt Mahr. Die Landesrätin sei die entscheidende Prüfstelle und müsse sich die Vereine ansehen. „Das Geld muss bei den Menschen ankommen und das funktioniert teilweise nicht“, so der blaue Klubchef.

FPÖ: Wahlziel ist der zweite Platz

Für die Landtagswahl 2021 erwartet Mahr einen kurzen Wahlkampf. „Drei Monate müssen eigentlich genug sein“, so der Klubchef. Das Wahlziel: Die FPÖ wolle klar Zweiter werden, wenngleich das Rekordergebnis von 2015 zu nicht halten sein werde. Apropos 2021: Nach der Landtagswahl gibt es für Mahr nur einen denkbaren Koalitionspartner: die ÖVP. Allerdings werde man von blauen Kernanliegen auch in einer Neuauflage der Schwarz-Blauen-Koalition nicht abrücken, wenngleich die ÖVP mit gestärkten Grünen nach der Wahl wohl eine weitere Koalitionsoption bekommt. „Es gibt eine Punkte, die No-Gos sind und einige Punkte, die verhandelbar sind. Wenn die ÖVP sagt, dass es nicht gehen würde – was ich mir derzeit nicht vorstellen kann – dann ist es einfach so“, sagt Mahr.