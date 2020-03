Eine Landjugendgruppe, egal ob auf Orts-, Bezirks- oder Landesebene, wird von einer Leiterin und einem Leiter geführt. Beide haben die gleichen Rechte und somit führen sie gemeinsam den Verein.

OÖ. „Die Landjugend profitiert von dieser Doppelführung, da Leiterin und Leiter gemeinsam den bestmöglichen Weg für ihre Orts- oder Bezirksgruppe suchen und finden. Schnell lernen sie auch, dass manchmal ein Kompromiss nötig ist“, so Landesleiterin Theresa Neubauer. Auch bei Weiterbildungsmaßnahmen, wie z.B. Schulungen und Workshops, wird darauf geachtet, dass die jungen Frauen die Scheu verlieren, Führungsrollen zu übernehmen.

Weibliche Landjugend

Die Leitung der Landjugend OÖ hat Theresa Neubauer aus dem Bezirk Wels Land gemeinsam mit Daniel Aichinger-Biermair (Bezirk Grieskirchen) inne. Für sie war es eine Ehre und zugleich auch eine persönliche Herausforderung dieses Amt anzunehmen. Auch die Geschäftsführung der Landjugend OÖ liegt in der Hand einer Frau: Stefanie Schauer war vor dieser Tätigkeit Landjugendleiterin in ihrer Heimatgemeinde Taufkirchen an der Pram.

„Zeit der Öffnung“

Die Landjugend OÖ besteht seit fast 70 Jahren. Zu Beginn gab es noch getrennte Mädchen- und Burschengruppen – dies änderte sich aber mit der Zeit und so wurden bereits in den 70er Jahren die Gruppen zusammengeschlossen: Die Siebziger gelten somit als „die Zeit der Öffnung in der Landjugend“. Immer mehr männliche und weibliche Ortsgruppen schlossen sich zusammen. Die partnerschaftliche Führung mit Leiterin und Leiter war naheliegend. Bis heute ist diese Form der Vereinsleitung ein wichtiges Prinzip der Landjugend.

Die Landjugend OÖ zählt derzeit 22.000 Mitglieder, die in 218 Gruppen in ganz Oberösterreich tätig sind. Damit ist die Landjugend die aktivste Jugendorganisation im ländlichen Raum.