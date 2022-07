Die langfristige Finanzierung des neuen Institute of Digitale Sciences (vulgo TU Linz) wurde in der Vorwoche von Finanzminister Magnus Brunner, Bildungsminister Martin Polaschek und Landeshauptmann Thomas Stelzer (alle drei ÖVP) festgelegt.

OÖ. Das Land Oberösterreich wird sich an den Errichtungskosten für den Neubau zur Hälfte beteiligen. Auf Basis von Brutto-Investitionskosten von rund 234 Millionen Euro, ergibt das einen Finanzierungsanteil des Landes in der Höhe von 117 Millionen Euro. Sämtliche andere aus dem Neuerrichtungsvorhaben entstammende Kosten übernimmt der Bund.

Eine Universität mit rund 6.300 Studierenden



Bis 2030 sollen mehr als 5.000 Studierende und im Vollausbau (2036/2037) 6.280 Studierende am Institute of Digital Sciences studieren. Die Finanzierung der ersten Jahre 2022 bis 2023 wird zu Beginn über die Johannes-Kepler-Universität abgewickelt, der dafür zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. „Das Institute of Digital Sciences ist eine historische Chance für Oberösterreich und die ganze Republik. Gerade in diesen herausfordernden und schwierigen Zeiten ist die Neuerrichtung einer Universität ein starkes und wichtiges Statement für unser Land. In Oberösterreich wird Zukunft geschrieben, auch wenn die Zeiten keine einfachen sind“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer.