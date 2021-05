Am 26. September wählt Oberösterreich einen neuen Landtag. Die ÖVP will ihre Spitzenposition weiter ausbauen, dahinter gibt es einen Dreikampf zwischen FPÖ, SPÖ und Grünen. Die Neos wollen erstmals den Sprung in den Landtag schaffen.

OÖ. Die Landtagswahl 2015 war von der Flüchtlingskrise überschattet, diese Wahl im Herbst 2021 wird von der Corona-Krise geprägt sein. Die ÖVP musste vor sechs Jahren stark Federn lassen und kam nur mehr auf 36 Prozent. Die Freiheitlichen konnten die unsichere Phase nutzen und erreichten 30 Prozent. Starke Verluste gab es auch für die Sozialdemokraten, die mit 18 Prozent eindeutig auf den dritten Platz verwiesen wurde. Die Grünen durften sich über kleine Zugewinne freuen und schafften mit 10 Prozent erstmals ein zweistelliges Ergebnis.

Erste Umfrage zur Wahl – 5. Mai 2021

In der ersten BezirksRundschau-Umfrage zur Landtagswahl von Ende April hat die ÖVP einen bequemen Vorsprung, dahinter folgen die FPÖ mit einem deutlichen Minus zu 2015, eine stabile SPÖ und Grüne mit leichten Zuwächsen – die Neos müssen noch um den Einzug in den Landtag bangen.

Am 26. September werden die Karten in Oberösterreich nun neu gemischt, die vier im Landtag vertretenen Parteien sowie die Neos rittern um Stimmen und Mandate. Neben dem Landtag werden am 26. September in ganz Oberösterreich auch Gemeinderäte und Bürgermeister gewählt.

Spitzenkandidaten für die Landtagswahl

Für die ÖVP steigt erstmals Landeshauptmann Thomas Stelzer in den Ring. Er folgte nach der 2015er-Wahl Langzeit-Landeschef Josef Pühringer und muss nun zum ersten Mal selbst als Spitzenkandidat eine Wahl schlagen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Foto: Land OÖ

hochgeladen von Thomas Kramesberger

Die Freiheitlichen erneut mit Manfred Haimbuchner als Frontmann in die Wahl. Der FPÖ-Chef lag im März wegen den Folgen einer Corona-Infektion im Krankenhaus und musste sogar auf der Intensivstation behandelt werden. Seit Mitte April ist Haimbuchner jedoch wieder zurück auf der politischen Bühne und wurde vom FPÖ-Landesparteivorstand einstimmig als Spitzenkandidat für die Wahl im Herbst nominiert.

Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ).

Foto: Land OÖ

hochgeladen von Thomas Kramesberger

Bei der SPÖ setzt man mit Birgit Gerstorfer als einzige Partei auf eine weibliche Spitzenkandidatin. Sie führt derzeit das Sozialressort und hofft, die Roten wieder auf die Erfolgsspur zu bringen.

Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ).

Foto: Land OÖ

hochgeladen von Thomas Kramesberger

Die Grünen haben gerade einen Erneuerungsprozess hinter sich: Stefan Kaineder, Umwelt- und Integrationslandesrat, folgte Rudi Anschober und übernahm auch gleich das Amt des Parteichefs in OÖ. Er ist auch Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Herbst.

Landesrat Stefan Kaineder (Grüne).

Foto: Fotokerschi.at/Kerschbaummayr

hochgeladen von Thomas Kramesberger

Die Neos schicken nach internen Turbulenzen nun Felix Eypeltauer ins Rennen. Er will mit den Pinken erstmals den Sprung in den oö. Landtag schaffen – 2015 verpassten die Neos mit 3,47 knapp den Einzug ins Landesparlament.

Neos-Spitzenkandidat Felix Eypeltauer (Neos).

Foto: Andreas Kalteis

hochgeladen von Thomas Kramesberger

Interviews vor dem Wahlkampf

Die BezirksRundschau führt mit den oberösterreichischen Landesräten im Frühjahr 2020, vor Beginn des Wahlkampfs, jeweils ein Interview (siehe unten). Im Anschluss folgen Gespräche mit den Klubchefs der Landtagsparteien, bevor in der heißen Wahlkampfphase die Spitzenkandidaten der vier Landtagsparteien und der Neos-Spitzenkandidat interviewt wird.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP): "Das Ziel ist ein Sommer ohne Maske"

Landesrat Markus Achleitner (ÖVP): "Es gibt nix Ärgeres, als wenn die Menschen keine Arbeit haben"

Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ): "Haberlander vertritt die Anliegen der Frauen nicht"

Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP): "Geimpfte sollten Vorteile haben"

Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ): "Die Grünen beobachten mich neidvoll"

Landesrat Max Hiegelsberger (ÖVP): "Das ist eine Augenauswischerei"

Landesrat Wolfgang Klinger (FPÖ): "Kein Impfgegner, aber schaue es mir mal an..."

Wahl-Themen in Oberösterreich



• Wie steht OÖ im Bereich Pflege da?

• Wie steht OÖ im Bereich Forschung&Entwicklung da?

Wahl-Berichte aus den oö. Bezirken