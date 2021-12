Nach dem Lockdown-Ende am 17. Dezember erweitert das Land OÖ einmalig die Öffnungszeiten der Handelsbetriebe, die in den letzten Wochen geschlossen halten mussten. Diese Geschäfte dürfen am 18. Dezember bis 19 Uhr, und am 19. Dezember von 10 bis 18 Uhr, öffnen.

OÖ. "Oberösterreichs Konsumenten haben damit ein großes Einkaufswochenende vor sich – von Freitag, über ein verlängertes Einkaufen am Samstag und einen zusätzlichen Shopping-Tag am Sonntag“, sagt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP). „Ich appelliere aber an alle Kunden, die Corona-Bestimmungen, insbesondere die 2G-Regel, einzuhalten und auch die Betriebe, die Einhaltung genau zu kontrollieren. Wir müssen weiterhin alles dafür tun, die Corona-Infektionen einzubremsen und damit die Belastung unseres Gesundheitssystems durch die Pandemie weiter zu verringern“, so Landesrat Achleitner.