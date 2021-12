Claudia Plakolm aus Walding im Bezirk Urfahr-Umgebung ist seit 6. Dezember 2021 Staatssekretärin für Jugend und Generationen. Die 27-Jährige war zuvor Nationalratsabgeordnete. Politisch sozialisiert wurde sie in der Jungen ÖVP (JVP). Im Interview mit der BezirksRundschau spricht sie über die Corona-Pandemie, ihre Anliegen in der Politik und den Klimaschutz.

BezirksRundschau: Jugend kommt im Regierungsprogramm querbeet vor. Was sind für Sie die wichtigsten jugendpolitischen Themen?

Plakolm: Ja, Jugendpolitik ist ganz klar eine Querschnittsmaterie. Aber das wichtigste Thema ist für mich die Bewältigung der Pandemie. Wir haben zwei sehr herausfordernde Jahre hinter uns, in denen auf viel verzichtet werden musste. Und deshalb muss man auf Dinge achten, die weniger Gehör gefunden haben – wie die psychische Gesundheit junger Menschen in Österreich zu stärken. Da braucht es niederschwellige Lösungen und mehr Prävention, etwa im Klassenzimmer oder digital, beispielsweise via Chat. Ein weiterer großer Punkt ist der Klimaschutz. Ich bin davon überzeugt, dass man den innovativ angehen kann. Wir müssen unter dem Begriff „Klimaschutz made in Austria“ junge Menschen darin bestärken, ihre Innovationskraft in Österreich umzusetzen. Das bringt uns einen wirtschaftlichen Aufschwung und stärkt die internationale Wettbewerbsfähigkeit.

Stichwort Pandemie: Muss man sich nicht fragen, ob das Schulsystem gescheitert ist, wenn ein Drittel der Österreicher in der Impfung etwas Böses sieht?

Ich bin absolut dafür, dass Medienkompetenz im Klassenzimmer mehr Platz findet. Gerade die Pandemie hat gezeigt, welche Dynamik soziale Medien haben und wie schnell sich dort nicht nur richtige, sondern vielmehr falsche Informationen verbreiten. Es gilt, Jugendliche und Schüler darin zu unterstützen, zu differenzieren, welchen Quellen man vertrauen kann.

Also plädieren Sie für Medienkompetenz als Unterrichtsfach oder soll das in den Normalunterricht integriert werden?

Ich bin jedenfalls dafür, dass es in den Lehrplan reinkommt. Ob das nun als eigenes Fach oder einfach so integriert wird, das werde ich mit dem Bildungsminister klären.

Junge Menschen sind in der Corona-Zeit unter die Räder gekommen: Home-Schooling, geschlossene Lokale und stärkerer psychischer Druck. Sie haben zuvor gesagt, die Regierung will mehr für die psychische Gesundheit Jugendlicher machen. Was konkret?

Ja, junge Leute mussten auf extrem viel verzichten. Bei der konkreten Stärkung der psychischen Gesundheit ist ein niederschwelliger Zugang wichtig, und nicht nur die kassenfinanzierten Plätze in den Krankenhäusern auszubauen, die es natürlich auch dringend braucht. Aber je früher man ansetzt, desto mehr kann man präventiv lösen. Da ist es oft nur das einfache Gespräch im Klassenzimmer, das Aufeinander-Schauen, das Tabu zu brechen, dass es okay ist, wenn es mal nicht so gut geht. Aber es hilft schon zu wissen, mit wem man sprechen kann, speziell für junge Menschen, die in diesem Alter nicht unbedingt gerne mit den Eltern über gewisse Dinge reden.

Ist das Impfen für Sie ein Generationenthema bzw. sehen Sie Jugendliche offener für die Impfung als Ältere?

Die Impfung ist die einzige Lösung für die Corona-Pandemie, sie ist alternativlos und deswegen ist das ein gesamtgesellschaftliches Thema. Es wäre mir natürlich lieber, mit Überzeugung zu arbeiten, aber in der derzeitigen Lage plädiere ich natürlich für die Impfpflicht.

Sehen Sie spezifische Möglichkeiten, die Jugend zur Impfung zu bringen, bevor die Impfpflicht am 1. Februar kommt?

Es gibt ein extrem gutes Angebot, das regional ausgebaut ist. Man kann sich mit oder ohne Anmeldung impfen lassen, ich selbst war gerade vor Kurzem auf der Uni impfen und habe mir den dritten Stich abgeholt. Das nimmt wenige Sekunden in Anspruch und wenn man es nicht für sich selbst macht, dann zumindest für die Gesundheit des eigenen Umfelds und der eigenen Familie. Und nicht zuletzt entlastet man damit das Gesundheitssystem. Die Impfung ist die einzige Lösung, wie man dieses Weiterwursteln von Lockdown zu Lockdown beenden kann. Wer also wieder fortgehen, auf Festivals fahren oder Erasmus machen möchte, der soll sich impfen lassen. Das ist die einzige Lösung, die wir haben.

Es gibt in ganz Österreich Demos, in Wien sind vor Kurzem wieder 40.000 Impfgegner aufmarschiert. Wie kommt die Republik aus dieser verfahrenen Situation raus?

Es ist wichtig, das Miteinander und das Gespräch zu suchen. Man muss die Sorgen ernst nehmen. Nicht jeder, der auf die Straße geht und sich nicht impfen lässt, ist ein kompletter Corona-Leugner. Sondern es gibt ganz viele, auch junge Leute, die sich verunsichert fühlen. Es gibt viele Fake News in den sozialen Medien, und ich verstehe die Verunsicherung. Aber da hilft nur das Gespräch zu suchen und die Gemeinsamkeiten zu betonen.

Wie viel Schuld trägt die FPÖ an der derzeitigen Lage?

Ich finde es verantwortungslos, wenn Politiker mithelfen, Fake News zu verbreiten, oder zu Gewalt aufrufen und die Sorgen und Ängste der Menschen für sich selbst zu instrumentalisieren.

Sie haben zuvor das Klimaschutz-Thema angesprochen. Viele junge Menschen haben sich für die Fridays for Future-Bewegung eingesetzt und die Schule „bestreikt“.

Am Tag nach meiner Angelobung habe ich die Initiatoren von Fridays for Future und des Klimavolksbegehrens kontaktiert, weil mir die Zusammenarbeit wichtig ist. Ja, Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist ein Thema, dessen werde ich mich annehmen. Aber da braucht es innovative Ansätze statt Verbote.

Wenn ich das jetzt ein bisschen vereinfachen darf: Müssten Sie nicht gegen den Lobautunnel sein, wenn Sie die Jugendlichen ernst nehmen wollen, die sich für Klimaschutz engagieren?

Ich möchte das Gespräch suchen. Und zum Lobautunnel: Nachdem es da keine Alternative gibt, ist dieser die einzige Lösung. Es ist ja schon über viele Autobahn- und Straßenbauprojekte diskutiert worden, etwa die S10 in Freistadt (OÖ). Dabei ist mir wichtig, die Lebensrealität, die die jungen Menschen am Land haben, in die Bundesregierung reinzubringen. Es wäre ein Todesurteil für das Mühlviertel gewesen, wenn man diese wenigen Kilometer zur tschechischen Grenze nicht gebaut hätte. Dann würde sich nämlich nie ein Betrieb dort ansiedeln und Arbeitsplätze schaffen, geschweige denn wären dort junge Menschen in der Lage, sich eine Perspektive aufzubauen. Nicht jeder Mensch hat vor der Tür eine U-Bahn-Station und auch Elektroautos brauchen eine Straße. Man muss bei solchen Projekten einfach abwägen und da steht die Entwicklung des ländlichen Raums für mich im Vordergrund.

Also Straßenbau und Klimaschutz schließen sich nicht aus?

Nein. Es gibt viele Fragen der Mobilität, die zu klären sind. Aber ich bin dagegen, jetzt zu 100 Prozent auf öffentlichen Verkehr zu setzen und alternativlos alles was zugesagt wurde, ohne ein Gegenkonzept vorzulegen, zusammenzustreichen. Das wäre verantwortungslos gegenüber kommenden Generationen und ein Todesurteil für den ländlichen Raum.

Hält die Bundesregierung bis zum Ende der Legislaturperiode?

Davon bin ich überzeugt, wir haben noch viel vor.

Sind Sie eigentlich türkis oder schwarz?

Ich definiere mich nicht durch Farben. Mir ist wichtig, was wir machen und welche Inhalte wir miteinander umsetzen.

Sie ahnen wahrscheinlich, in welche Richtung diese Frage ging. Es heißt ja überall, die schwarze ÖVP sei zurück. Ist die Volkspartei wieder dort, wo sie vor zehn Jahren, vor der Ära Sebastian Kurz, stand?!

Ganz im Gegenteil. Wenn ich jetzt aus der Perspektive junger Menschen spreche: Ein eigenes Jugendstaatssekretariat hat es zuvor nicht gegeben. Wir haben natürlich Sebastian Kurz extrem viel zu verdanken: Ob das der Familienbonus ist, die Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger oder die ökosoziale Steuerreform. Es gab viele Errungenschaften für die nächsten Generationen und es gibt auf allen Ebenen viele junge Verantwortungsträger – auch das haben wir Sebastian Kurz zu verdanken.