Die Zahl der Asylanträge steigt. Das Land OÖ sucht deshalb verstärkt Quartiere, die Flüchtlinge unterzubringen, die von der Bundes- in die Landesversorgung "übergeben" werden. So braucht man in den nächsten Wochen bis zu 800 zusätzliche Plätze für Asylwerber in Oberösterreich, bestätigt das Büro von Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).

OÖ. In einem aktuellen Brief an alle oö. Bürgermeister appelliert das Land OÖ an die Gemeinden, Quartiere für Asylwerber zur Verfügung zu stellen. Sollte dies nicht passieren, wären Großquartiere die einzige Alternative. Bereits im Vorjahr wandte sich das Land mit einer gleichlautenden Aufforderung an die Kommunen – das Ergebnis war überschaubar: "Leider haben bislang lediglich zwei Gemeinden mögliche Unterkünfte genannt. Um die erforderliche Anzahl an Asylwerbenden unterbringen zu können, werden wir weiterhin jedes Angebot von privaten Unterkunftgebern prüfen und bei Erfüllung gewisser Mindeststandards annehmen müssen", heißt es in dem Brief.

800 zusätzliche Plätze

Konkret geht man von bis zu 800 zusätzlichen Plätzen aus, die in den nächsten Wochen gebraucht werden. Aktuell gibt es in Oberösterreich 113 öffentliche Landesquartiere, in denen 2.681 Asylwerber untergebracht sind. Weitere 870 Asylsuchende sind in "Privatverzug", also in selbst gemieteten Wohnungen einquartiert.

Hattmannsdorfer: "Forcieren Kleingruppen"

Der zuständige Landesrat begründet die Quartiersuche in den Gemeinden mit einer gleichmäßigen Verteilung der Asylwerber: „Wir wissen, dass eine regionale Aufteilung in kleineren Gruppen nicht nur zu einer besseren Aufnahme in den Gemeinden führt, sondern auch sicherstellt, dass es vor Ort zu keiner zu großen Belastung kommt. Nach Möglichkeit forcieren wir daher die regionale Verteilung der Asylwerber in Kleingruppen“, so Hattmannsdorfer.

Das große Griss bleibt aus

Bleibt also abzuwarten, ob der Brief an die Bürgermeister, der Ende Jänner versendet wurde, mehr Rücklauf bringt als der Aufruf im Vorjahr. Bisher habe man 25 bis 30 Rückmeldungen bekommen, heißt es aus dem Büro von Landesrat Hattmannsdorfer – "darunter Interessenbekundungen und Verweise auf bereits bestehende Quartiere". Das große Griss um die Aufnahme von Flüchtlingen wird – wenig überraschend – wohl ausbleiben.