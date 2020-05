Verbindliche Standards in der Integrationspolitik sollen künftig vermeiden, dass Personen die schon Jahrzehnte lang in Österreich leben, noch immer Integrationsdefizite aufweisen.

OÖ. „Oberösterreich investiert viel Geld in die Integrationspolitik. Aber es gibt offenbar Gruppen, die von den Integrationsleistungen trotzdem zu wenig erreicht werden,“ warnt OÖVP-Integrationssprecher LAbg. Wolfgang Hattmannsdorfer. Er verweist auf Personen, die trotz langjährigen Aufenthalt in Österreich die Vorgaben des OÖ. Wohnbaufördergesetzes nicht erfüllen können. Aber auch auf die Ergebnisse des jüngsten PISA-Tests. Demnach schneiden in Österreich Schüler mit Migrationshintergrund, die bereits hier geboren sind, überdurchschnittlich schlecht ab. Ein Drittel dieser Kinder kann nicht ausreichend lesen.

„Es darf nicht einfach hingenommen werden, dass Personen, die schon Jahre oder Jahrzehnte in Österreich leben und immer noch gravierende Integrationsdefizite aufweisen. Es muss dafür gesorgt werden, dass die Integrationsleistungen auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden.“ Umso mehr begrüßt Hattmannsdorfer, dass das Integrationsressort im Rahmen des Landtags am kommenden Donnerstag nun mit der Erarbeitung eines entsprechenden Integrationskonzeptes beauftragt wird.

„Entscheidend ist, dass verbindliche Standards gesetzt werden. Integration schaffen wir nicht, indem wir den Leuten nur gut zureden. Integration setzt ein Bemühen voraus und braucht klare und nachvollziehbare Anforderungen. Dieses Bemühen gilt ganz besonders dann, wenn Zugewanderte von öffentlichen Leistungen profitieren möchten, z.B. der Wohnbeihilfe oder der Sozialhilfe. Wer solidarisch ist mit unserem Land und sich integriert, mit dem ist auch die öffentliche Hand solidarisch“, so Hattmannsdorfer.