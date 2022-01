Die Omikron-Welle baut sich auf – rasant. Lag die Zahl der Neuinfektionen in OÖ in der Vorwoche zwischen 300 und 400 pro Tag, so waren es am Montag bereits 1.466 und 1.623 am Dienstag. Tendenz weiter steigend.

OÖ. Relativ überschaubar ist derzeit noch die Lage in den#%Spitälern: 61 Corona-Patienten auf Normalstation, 31 auf Intensiv meldeten die oö. Krankenhäuser Anfang der Woche. Allerdings steigt die Spitalsbelegung erst immer etwa zwei Wochen zeitverzögert mit den nachgewiesenen Corona-Infektionen. Doch, was ist generell von Omikron, das gemeinhin als „leichtere Variante“ gilt, zu erwarten? Das Attribut „leichter“ verdient Omikron nur bedingt, meint Wissenschafter Martin Moder.

Auf seiner Facebook-Seite zitiert der Science Buster eine Studie, wonach die Omikron-Variante zwar harmloser als Delta, aber gefährlicher als die Alpha-Variante sein dürfte. „Omikron erscheint uns mitunter deshalb als milder, weil Delta eine so arge Variante war. Für Ungeimpfte könnte die Hospitalisierungsrate von Omikron höher sein als die der Alpha-Variante, die Anfang 2021 aufkam. Die 'Milde' kommt vor allem vom Immunschutz“, so Moder. Österreich könnte daher erneut auf eine kritische Spitalsauslastung zusteuern, da ein Drittel der Landsleute noch immer ungeimpft ist.

"Durchseuchung wird passieren"

Für die Leiterin der bundesweiten Krisenkoordination (Gecko) Katharina Reich ist eine Durchseuchung der österreichischen Bevölkerung in den nächsten Wochen jedenfalls unvermeidlich. „Die Durchseuchung wird passieren. Nicht es soll, sondern es wird. Es ist so ansteckend, dass wir nicht daran vorbeikommen“, so Reich. Sie ruft deshalb erneut zum Impfen auf, da eine dreifache Impfung einen guten Schutz gegen schwere Verläufe biete.

Impfaktion bis 23. Jänner

Ebenso sehen das Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer und dessen Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP). Bis 23. Jänner läuft eine erneute Impfaktion des Landes in Kooperation mit Städte- und Gemeindebund, heimischen Ärzten und der Feuerwehr. Angeboten wird ein niederschwelliges Impfangebot – so werden etwa Impfbusse an Schulzentren haltmachen. "Mit der Wiederholung dieser Impfaktion bringen wir uns gegen die durch Omikron ausgelöste Welle an Infektionen in Stellung. Insbesondere mit der dritten Impfung, die von den Experten als das wirksamste Mittel angesehen wird, können wir noch einiges ausrichten. Wer sich jetzt impfen lässt, schützt damit nicht nur seine Gesundheit, sondern trägt auch dazu bei, dass wir in den kommenden Wochen den Alltag so gut wie möglich meistern können und es zu keinen Ausfällen kommt, die Infrastruktur, Lieferketten und die Versorgung der Menschen beeinträchtigen“, so Stelzer und Haberlander.

Kommt noch ein Lockdown?

Apropos Versorgung: Ob ein erneuter Lockdown zum Schutz der intensivmedizinischen Versorgung in Österreich notwendig ist, darüber sind die Experten noch uneinig. Seit 11. Jänner gelten zumindest verschärfte Maßnahmen, wie 2G-Kontrollen im Handel und FFP2-Maskenpflicht im Freien, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.