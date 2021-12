Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) spricht im Interview mit der BezirksRundschau über Corona, die Impfpflicht, die Rolle der FPÖ in der Pandemiebekämpfung sowie das Ende der gratis Coronatests im kommenden Jahr.

Interview: Thomas Winkler, Thomas Kramesberger

BezirksRundschau: Der große Impf-Push in Oberösterreich ist ausgeblieben, die Impfquote ist im Bundesländervergleich immer noch die niedrigste. Warum sind die Oberösterreicher die größten Impfskeptiker?

Stelzer: Wir kommen voran, aber nicht in großen Schritten, das stimmt leider. Was wir gesehen haben ist, dass die Schwerpunktwochen der Gemeinden etwas gebracht haben. An Angebot, Breite und Information hat es jedenfalls nicht gemangelt. Es gibt sicher ganz besonders skeptische Menschen, die man nie mit Argumenten überzeugen kann. Und trotzdem gibt es ebenso viele, die noch unsicher sind oder Fragen haben – auf die müssen wir zugehen. Nachdem jetzt ein weiterer Impfstoff (Novavax, Anm.) zugelassen wurde, hilft uns das möglicherweise, die Impfquote weiter zu heben.

Oberösterreich ist von der Bevölkerungsstruktur nicht wirklich anders als Niederösterreich, trotzdem ist dort die Impfquote höher. Hat die Impfskepsis in OÖ mit der Stärke von FPÖ und MFG zu tun?

Ich bin überhaupt nicht glücklich, dass wir nicht besser vorankommen. Die Abstände zu anderen Bundesländern sind ja nicht riesengroß, aber trotzdem existent. Es gibt viele Gründe, mit Sicherheit – bei uns gibt es etwa eine impfskeptische Partei im Landtag ...

... nur eine impfskeptische Partei im Landtag oder zwei?

Die Impfskepsis geht breit durch die Gesellschaft, wenn man sich ansieht, was bei den Demonstrationen los ist. Das ist nicht nur ausschließlich an den politischen Lagern festzumachen, aber manche äußern sich eben sehr offensiv – und das ist natürlich nicht hilfreich, um mit der Impfung voranzukommen.

Wir sind in der größten Krise der Zweiten Republik und bei Pressekonferenzen treten Sie immer alleine ohne den Koalitionspartner FPÖ vor die Bevölkerung. Ist das nicht ein Hemmschuh in der Pandemiebekämpfung?

Alle Schritte, die in Oberösterreich nötig waren, sind immer gemeinsam in Koalition und Regierung getragen worden. Mir ist wichtig, dass notwendige Schritte gesetzt werden können und nichts blockiert wird, und es kann in Oberösterreich alles Nötige umgesetzt werden.

Vonseiten der Bundes-FPÖ gibt es wesentlich deutlichere Töne. FPÖ-Chef Herbert Kickl sieht Österreich als Diktatur.

Wir haben mit der oberösterreichischen FPÖ eine Koalition, nicht mit der Bundes-FPÖ. Aber was Kickl da macht, ist aus meiner Sicht unterirdisch und unvertretbar. Er möge sich mal umsehen, was Diktatur wirklich heißt. Für mich sind solche Vergleiche unerträglich.

Ist die Bundes-FPÖ für die Bundes-ÖVP noch ein potenzieller Koalitionspartner?

So wie sie jetzt ist, mit dieser Parteispitze, nimmt sie sich selber jeder Regierungsbeteiligungsmöglichkeit.

LH Thomas Stelzer im Gespräch mit Thomas Winkler (Chefredakteur) und Thomas Kramesberger (Stv. Chefredakteur).

Foto: Land OÖ/Mayrhofer

hochgeladen von Thomas Kramesberger

Weg von Parteipolitik, hin zur Gesundheitspolitik. Die Omikron-Welle steht vor der Tür. Rechnen Sie mit einem erneuten Lockdown im Jänner?

Es wird uns leider eine neue Welle in Österreich erreichen. Wir sind ständig im Gespräch mit Experten und mit der Bundesregierung, um uns bestmöglich vorzubereiten. Momentan gibt es relativ strenge Rahmenbedingungen, wie etwa die Maskenpflicht, die Sperrstunde in der Gastro und das Verbot der Nachtgastronomie. Ich bin sicher, dass wir österreichweit weiterhin alles Nötige tun werden. Aber wir müssen noch herausfinden: Wie schwer sind die Krankheitsverläufe bei Omikron und welche Spitalsbelastung kommt auf uns zu? Daran werden sich die entsprechenden Schritte dann orientieren müssen.

Die Proteste gegen die Impfpflicht werden massiver, gleichzeitig plädiert die Bundesregierung dafür die „Sorgen der Menschen ernst zu nehmen“. Inwieweit kann man Sorgen ernst nehmen und wann muss man eine klare rote Linie ziehen?

Es gibt viele Menschen, die aufgrund der Ausnahmesituation, in der wir jetzt schon lange leben, ausgelaugt und angespannt sind. Dadurch ist auch der Frustrationspegel höher. Das muss man Ernst nehmen und es muss immer Gesprächsbereitschaft geben. Auf der anderen Seite gibt es aber eine klare Grenze: Attacken auf Pflegepersonal oder Journalisten sind einfach inakzeptabel! Für uns Politiker heißt es in der Situation: Ja, die Nerven sind angespannt, aber wir müssen uns bemühen, dass es ein größeres Miteinander gibt, denn wir wollen uns nicht gegenseitig auf den Wecker gehen, sondern das Virus überwinden. Also es gibt ein gemeinsames Feindbild, gegen das wir alle vorgehen sollten, und das ist das Virus.

Viele sehen trotzdem die Impfpflicht als Feindbild und nicht das Virus. Und diese Pflicht ist ein großer Spaltpilz, den Österreich so noch nie hatte.

Der erneute Lockdown im November/Dezember ist notwendig geworden, weil das Risiko einfach zu groß und der Schutz zu gering war – weil wir bei der Impfung einfach nicht weit genug sind. Und nachdem leider alle anderen Schritte nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben, muss die Impfpflicht eingeführt werden. Es ist ein ungewöhnlicher und rechtlich heikler Schritt, das gebe ich zu. Aber auf der anderen Seite der Waagschale stehen Tausende Tote, immenses Leid, Menschen die in Quarantäne sein müssen, und der wirtschaftliche Schaden – wenn man das betrachtet, dann ist die Antwort, die uns die Wissenschaft liefert, völlig klar. Und wir müssen diese Antwort als gesamtgesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen.

Ist mit den Demonstranten ein Gespräch noch möglich, kann man die noch überzeugen? Oder ist der Zug abgefahren?

Es gibt viele, die noch zu überzeugen sind, die von Unsicherheit bis hin zu Ärger ihre Gefühlsskala haben. Diese Menschen lade ich ein, mit Experten zu reden, mit denen auf die sie sich auch bei anderen Erkankungen oder Schicksalsschlägen verlassen. Und diesen Menschen muss man auch sagen, dass sie sich nicht von jenen in die Irre führen lassen dürfen, die die Demonstrationen ins Extrem ziehen oder für andere Ziele missbrauchen.

Sich nicht impfen zu lassen kostet ab Februar möglicherweise nicht nur die eigene Gesundheit, sondern vierteljährlich auch 600 Euro. Was tun mit Vermögenden, die sagen: Das leiste ich mir?!

Jedes Gesetz und jede Verordnung ist eine Spielregel für das Gemeinschaftsleben. Als Optimist gehe ich davon aus, dass sich die große Mehrheit an Gesetze, die im Parlament beschlossen werden, hält. Kontrollen und Strafen sind immer nur dafür da, wenn Regeln nicht eingehalten werden. Ich gehen davon aus, dass der Großteil der Menschen sich an die Impfpflicht halten wird.

Soll es eigentlich die Gratis-Testangebote noch weiter geben, sobald die Impfpflicht gilt?

Das Testen hilft uns jetzt noch, um den wirtschaftlichen Motor in Schwung zu halten. Aber wir werden nicht bis in alle Ewigkeit das System kostenfrei aufrecht erhalten. Den Zeitpunkt für das Ende der kostenfreien Tests sollten wir österreichweit einheitlich festlegen.

Es ist ja gerade das Landesbudget 2022 präsentiert worden. Hält das, wenn man etwa die bevorstehende Omikron-Welle bedenkt?

In der Pandemie muss man viel aus der aktuellen Situation heraus bewerten. Aber wir haben den Haushalt sehr vorsichtig gestaltet und gar nicht alle Möglichkeiten, die das Finanzministerium ermöglicht hätte, in Anspruch genommen. Welche Folgen eine mögliche neue Welle in wirtschaftlicher Hinsicht hat, kann noch niemand voraussehen.

Corona wird das nächste Jahr bestimmen. Welche anderen Themen sind für Sie abseits der Pandemie noch zentral?

Die größte Herausforderung ist es, den Aufschwung und die tolle Rekordbeschäftigung abzusichern. Das hat viel mit Infrastruktur zu tun, etwa dem Ausbau des Breitbandes, des öffentlichen Verkehrs oder der Straßen. Außerdem hat es viel mit Forschung zu tun, mit Klimaschutz und Umstellungen in der Energienutzung. Das sind ganz zentrale Vorhaben. Und natürlich ist es wichtig, neben dem Gesundheits- auch den Sozialbereich weiterzuentwickeln, also die Pflege sowie die Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung. Dazu kommt dann noch der ganze Kinderbildungsbereich. Also wir haben schon eine große Menge an Vorhaben, die es auch unter Corona-Rahmenbedingungen voranzutreiben gilt.