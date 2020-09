Die hotspot trophy Bogensport gibt es nun bereits das 6. Jahr. Ziel dieser Trophy ist es, den

Erlös der jährlichen Tombola an einen Caritativen Zweck zu spenden. So konnten in den

letzten Jahren bereits die Kinderkrebshilfe OÖ, die Schmetterlingskinder OÖ, die CF-

Austria, die Herzkinder OÖ und die Stiftung Kindertraum den Spendenscheck übernehmen.

Diese Aktion gefiel dem Welser Geschäftsmann Horst Paschinger, selbst ein begeisterter

Bogenschütze, so gut, dass er kurzerhand beschloss die Aktion zu unterstützen.

In seinem Angelsportfachgeschäft Paschinger in Wels startete er daher eine Tombola,

welche von seinen Kunden sehr gut angenommen wurde.

So konnte Horst Paschinger an den Obmann der hotspot trophy Manfred Schwamborn

einen sehenswerten Scheck in der Höhe von € 2000,- übergeben.

Dieses Geld wird dann mit dem Erlös der heurigen Tombola beim Finale am 10. Okt in

Spital/Pyhrn an die Obfrau der MPS Austria übergeben.

Wir danken für die Initiative von Horst Paschinger und seinem Team, die zeigten, dass auch

in schweren Zeiten geholfen werden kann.