Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen gilt auch in Oberösterreichs Skigebieten 2G als Voraussetzung für die Beförderung, Ausnahmen gibt es lediglich bei Kindern. Die BezirksRundschau hat bei den Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen nachgefragt, wie sicher das Skifahren in Zeiten der Pandemie ist.

OÖ. Die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen sind der 2G Nachweis sowie die Maskenpflicht. In geschlossenen und abdeckbaren Fahrbetriebsmitteln (Gondeln und Sessel mit Haube) sowie in geschlossenen Anstellbereichen von Seilbahnen gilt eine allgemeine Maskenpflicht. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr sind davon befreit, dann müssen sie einen Mund-Nasenschutz tragen und ab 14 Jahren ist eine FFP2-Maske verpflichtend.

„Wir wollen allen unseren Gästen unbeschwerte Tage am Berg ermöglichen. Aus diesem Grund gelten in unseren Skigebieten Sicherheitsmaßnahmen, die über das gesetzlich Geforderte hinausgehen", so Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG.

Voraussetzung für die Beförderung mit den Seilbahnanlagen ist für alle Gästen ab 15 Jahren ein 2G-Nachweis. Kinder unter zwölf Jahren benötigen keinen Nachweis, für Kinder von 12 bis 15 Jahren gilt in der Schulzeit – und auch an den Wochenenden – der Ninja-Pass, in den Ferien ist allerdings ein negativer PCR-Test erforderlich. Die Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm setzen zudem Sicherheitsmaßnahmen, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen und auf den Erfahrungen des vergangenen Jahres beruhen.

Verstärkte Sicherheit in allen Anstellbereichen

„Über das verpflichtende Tragen von FFP2 Masken in Gondeln und Sesselliften mit Haube sowie in geschlossenen Anstellbereichen empfehlen wir das Tragen einer FFP2-Maske in allen Wartebereichen, also auch im Außenbereich. Darüber hinaus entzerren wir durch vergrößerte und abgesperrte Anstell- und Wartebereiche mit Einbahnsystem“, so der technische Leiter der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, Peter Hager.

Auch Stauberater für die Gäste in Wartezonen, Absperrungen sowie zusätzliche Beschilderungen werden helfen, den Andrang an Tagen mit starker Frequenz zu regeln. Als effiziente Sicherheitsmaßnahme gilt auch der Online-Verkauf von Skitickets.

Empfehlung Online-Ticket – sicher und günstig

Vorstand Helmut Holzinger empfiehlt allen Gästen, das neue Angebot des Online-Ticketings zu nutzen. Auf hiwu.at können Tickets bequem von zu Hause aus oder vom Handy unterwegs gekauft werden. Die Karten sind – sobald der Vollpreis gilt – nicht nur um drei Euro günstiger, sondern sind auch ein wichtiger Teil der Sicherheitsmaßnahmen der Skigebiete.

„Wer einmal eine Chipkarte hat, kann diese immer wieder online neu aufladen und vom Parkplatz oder von der Busstation direkt ins Skigebiet“, so Helmut Holzinger.

Der 2G Nachweis wird entweder auch über ein Online-Portal erbracht oder im Skigebiet bei allen Kassenautomaten und Kassen. Erst dann werden die Skitickets freigeschalten.

Gastronomie auf der Piste

Auch in den Gastronomiebetrieben auf der Piste gilt die 2G-Regel und die FFP2-Maskenpflicht (außer am Sitzplatz), wie in allen herkömmlichen Gastronomiebetrieben auch.