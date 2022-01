Von Donnerstag bis Sonntag findet der virtuelle BezirksRundSchau-Christkindlauf statt. Bereits am ersten Tag des Laufs waren viele Teilnehmer schon für den guten Zweck unterwegs. Du bist auch am Start? Dann zeig uns deinen Christkindlauf-Moment und gewinne mit etwas Glück Gutscheine im Gesamtwert von € 1.000,-. Einlösbar beim Baumhotel und Baumkronenweg Kopfing sowie im Gasthof Oachkatzl.

Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus ganz Oberösterreich sind wieder beim BezirksRundSchau-Christkindlauf mit dabei und laufen von 6. bis 9. Jänner für bedürftige Familien in der Region.

Bist du noch nicht angemeldet? HIER geht's zur Anmeldung!

Du hast dich zum Lauf angemeldet und noch keinen Upload-Link per Email erhalten? Dann wende dich einfach per Email an service@sportpay24.at. Keine Sorge, der Upload ist noch bis Dienstag, 11.1. 23:59 Uhr möglich.



Foto hochladen & gewinnen

Alle, die beim Lauf mitmachen, haben außerdem die Chance auf Gutscheine im Gesamtwert von € 1.000,-. Lade einfach hier ein Foto von deinem Christkindlauf-Moment hoch und gewinne mit etwas Glück Gutscheine vom Baumkronenweg und Baumhotel Kopfing sowie Gasthof Oachkatzl.

1. Platz: € 500,-

2. Platz: € 300,-

3. Platz: € 200,-

Zeig uns deinen Christkindlauf-Moment und gewinne Gutscheine im Gesamtwert von € 1.000,-