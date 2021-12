Am 17. Dezember startet die „Shop & Win“-Aktion des Landes OÖ: 10.000-mal übernimmt das Land eine Rechnung aus Handel, Gastro oder vom Dienstleister.

OÖ. „Ab morgen, Freitag, können alle Handelsbetriebe, Gastronomie, Hotellerie und körpernahe Dienstleister in Oberösterreich wieder aufsperren – für die Handelsbetriebe, die im Lockdown zusperren musste, gibt es sogar ein verlängertes Shopping-Wochenende mit einer Stunde längerer Öffnungszeit am Samstag und einem Einkaufssonntag. Alle jene Oberösterreicher, die unserem Appell gefolgt sind und mit ihren Weihnachtseinkäufen bis auf die Zeit nach dem 17. Dezember gewartet haben, gibt es – mit etwas Glück – eine Belohnung vom Land OÖ. Bei unserem Gewinnspiel ‚Shop & Win‘ übernehmen wir Rechnungen von bis zu 200 Euro pro Einkauf“, kündigt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) an. Die Aktion läuft bis 8. Jänner und ist auf 10.000 Gewinner und zwei Millionen Euro begrenzt.

„Solidarität und Patriotismus“

„Das sind 10.000 gute Gründe mehr, in OÖ einzukaufen, ins Restaurant und Cafe zu gehen oder den Friseur zu besuchen – damit gibt’s 10.000 gute Gründe bei den heimischen regionalen Unternehmen einzukaufen und damit Solidarität und Patriotismus gegenüber Mitarbeiter/innen und Unternehmen zu leben“, hebt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner hervor.

„2G-Regeln einhalten!“

„Ich appelliere aber erneut an alle Kundinnen und Kunden in Oberösterreich, die 2G-Regel strikt einzuhalten, und auch an alle Handelsbetriebe, die Einhaltung ebenso konsequent zu überprüfen. Es wird dies auch von der Exekutive verstärkt kontrolliert werden und es drohen empfindliche Strafen sowie eine Rückzahlung der Corona-Hilfen des Bundes“, Achleitner.

Das Gewinnspiel „Shop & Win in Oberösterreich“ im Überblick: