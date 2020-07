In Oberösterreich wurden Ende Juni 2020 mehr Lehrstellen angeboten als es Bewerber gibt. Es brauche daher weder eine Aufstockung von weiteren Ausbildungsplätzen noch einen Ausbildungsfonds, meint jetzt Wirtschaftskammer OÖ (WKOÖ) Präsidentin Doris Hummer.

OÖ. Ende Juni 2020 wurden 20 Prozent weniger Lehrverträge bei der Wirtschaftskammer Oberösterreich angemeldet. Darüber berichteten WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer und Friedrich Dallamaßl, Leiter der Abteilung Bildungspolitik der WKOÖ, am 14. Juli 2020.

"Diese Zahlen haben in den letzten Wochen zu einer intensiven öffentlichen Diskussion geführt, was diese Rückgänge für die Lehrausbildung in Oberösterreich bedeuten. Die dabei vorherrschende Meinung war und ist, dass die Ausbildungsbetriebe heuer Corona-bedingt ihre Ausbildungsplätze drastisch reduziert hätten und deshalb viel weniger Lehrplätze für Jugendliche für diesen Herbst verfügbar stünden", schildert Hummer.

Während es vor allem in Wien tatsächlich mehr Bewerber als offene Lehrstellen gebe, treffe das auf Oberösterreich nicht zu. Hier sagen 50 Prozent von 726 Betrieben, welche die WK befragt hat, dass sie ihre offenen Lehrplätze aktuell nicht besetzen können. Meist gebe es entweder gar keine Bewerbungen oder die Bewerbung scheitere an der Eignung. Nur jedes fünfte Unternehmen gab an, dass sich die Corona-Pandemie auf die Aufnahme von Lehrlingen in diesem Jahr auswirke. Mit Ende Juni 2020 wies Oberösterreich 1.160 (Juni 2019: 1.257) sofort verfügbare offene Lehrstellen auf. Auf diese kommen 656 Lehrstellensuchende, was bedeutet, dass aktuell 504 Lehrstellen mehr angeboten werden als es Bewerber gibt.

"Verunsicherung der Jugend"

"Was wir jetzt auf keinen Fall brauchen können, ist eine Verunsicherung unserer Jugend, dass heuer der Arbeitsmarkt für sie keine Chancen im Rahmen einer Lehrlingsausbildung bieten würde, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Wir laden die Arbeiterkammer und die Gewerkschaften ein, gemeinsam mit der Wirtschaft mitzuhelfen, damit die Jugendlichen ihre Chancen am ersten Arbeitsmarkt ergreifen", appelliert Hummer.

Aus Sicht der Wirtschaftskammer brauche es keine zusätzlichen Ausbildungsplätze, sondern eine Lehrlingsoffensive in den bevorstehenden Sommermonaten. In diesen sollten etwa Schnuppertage und Bewerbungsverfahren durchgeführt werden, aber auch das AMS Oberösterreich auf eine Vermittlungsoffensive in Richtung offener Lehrstellen setzen. Hinsichtlich Beratung und Vermittlung könnten Institutionen wie das Jugendservice, Jugendcoachings und regionale Jugendinitiativen zusammenarbeiten. Derzeit hat Oberösterreich ungefähr 23.000 Lehrlinge, was 21 Prozent österreichweit entspricht.