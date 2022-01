Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) spricht über die steigenden Bau- und Energiekosten und die damit einhergehenden Herausforderungen im Wohnbau.

OÖ. „Wir sehen, dass die Kostensteigerungen munter weitergehen", betont Haimbuchner. „Dies wird uns in den nächsten Jahren noch weiterbegleiten" fügt er hinzu. Der Preis für Leimbinder sei beispielsweise um 109 Prozent gestiegen. Darüber hinaus kritisiert er den europäischen Green-Deal, der im Dezember 2019 in Brüssel vorgestellt wurde: „Der Green-Deal droht eines der größten Sozialexperimente zu werden. Wenn das so weitergeht, wird man hier auf den Kosten sitzenbleiben."

Baustoffe nicht verfügbar

„Die Energiepreise sowie die Preise für Baustoffe sind zuletzt stark gestiegen. Manche Baustoffe und Materialien, wie zum Beispiel Flachdachfolien sind derzeit nicht verfügbar", erklärt Norbert Hartl, Landesinnungsmeister Bau der WKO. „Die Industrie hat uns massive Steigerungen angekündigt. Bei den Dämmstoffen sprechen wir hier von weiteren 22 Prozent", fügt er hinzu. Laut ihm gebe es auch „keine Anzeichen für ein Ende der steigenden Kosten". „Dies hat sowohl Auswirkungen auf die Bauindustrie, als auch für uns alle", betont er.

„Haben entsprechend reagiert"

„Die gegenwärtige Entwicklung der Baukosten hat die Wohnbaugenossenschaften in eine Situation gebracht, in welcher sozialer Wohnbau zu den gesetzlichen Vorgaben nicht mehr funktioniert hätte. Wir haben hier den dringenden Handlungsbedarf erkannt und entsprechend reagiert, um auch weiterhin unserer Verantwortung im Wohnbau gerecht zu werden", erklärt Haimbuchner. So wurden die Baukostenobergrenzen im mehrgeschoßigen Wohnbau entsprechend angehoben und ein Sonderzuschuss von 2.500 Euro für jede gefördert errichtete Mietwohnung und 2.000 Euro für jede gefördert errichtete Eigentumswohnung und jedes gefördert errichtete Eigenheim beschlossen.

150 Euro Kostenausgleich

Fast zeitgleich kündigte die Bundesregierung ein Entlastungspaket über 1,7 Milliarden Euro an. Jeder Haushalt mit einem Eikommen bis zur ein- beziehungsweise zweifachen ASVG-Höchstbeitragsgrundlage erhält einen Ernergiekostenausgleich von 150 Euro. Zu der bereits beschlossenen Einmalzahlung von 150 Euro für Bedürftige, kommen noch einmal 150 Euro dazu. Weiters werden die Ökostrompauschale und der Ökostromförderbeitrag für das Jahr 2022 ausgesetzt.