Aktivurlaub in der Natur ist heuer beliebt – und das vor allem bei einheimischen Gästen.

OÖ. „Die allgemeine Buchungslage in den Freizeit- und Urlaubsbetrieben in dieser Sommer-Saison ist bis jetzt deutlich besser als erwartet“, sagt Tourismus-Landesrat Markus Achleitner. So gebe es derzeit in vielen Bereichen vermehrt kurzfristige Buchungen. Besonders gefragt sei die Seenregion: „Eine beliebte Alternative für Urlaub am Meer“, wie Achleitner meint.

Lieber aufs Rad als in die Stadt

Dass heuer Corona-bedingt eher Radfahren oder Wandern gegenüber Stadtbummel und Kulturgenuss bevorzugt werden, freut insbesondere Anbieter von Ferienwohnungen und Privatzimmern aber auch Urlaub am Bauernhof-Betriebe und Campingplätze. Letztere seien teils sogar ausgebucht. „Hotels, insbesondere in den Städten oder im Veranstaltungs- und Gruppenreise-Segment, haben im Vergleich zum Vorjahr mit deutlichen Auslastungsrückgängen zu kämpfen“, so Achleitner. Spürbar sei dort auch der Wegfall von Tagungen und Seminaren sowie der eingeschränkte Geschäftstourismus.

Auch zuvor viele Einheimische

Gäste aus dem Inland waren auch in der Vergangenheit schon ein wichtiges Klientel für den Tourismus in Oberösterreich. Neben den „klassischen“ Herkunftsbundesländern Wien und Niederösterreich seien heuer aber überdurchschnittlich viele Gäste aus Salzburg und Tirol und unter den Oberösterreich-Urlaubern. „Wir wollen diese Gäste begeistern und zu Stammgästen machen“, sagt Achleitner. Bei Besuchern aus dem Ausland hingegen, gebe es einen deutlichen Rückgang.