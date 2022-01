AMS OÖ, WKOÖ und das Jugendservice des Landes OÖ bieten Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Beruf.

OÖ. Die Suche nach der passenden Lehrstelle kann sich als schwierig und unübersichtlich herausstellen, denn das Angebot ist groß. Oft weiß man auch gar nicht so genau, was es alles gibt und wohin man möchte. Wichtig ist, dass mit der Suche ein Jahr vor dem gewünschten Start begonnen wird – das ist notwendig, um sich einen Überblick zu verschaffen und sich zu informieren. Arbeitsmarktservice (AMS) OÖ und Wirtschaftskammer (WK) OÖ bieten viele Möglichkeiten. Im Arbeitszimmer des AMS finden Jugendliche Inspiration zur Berufswahl und Tipps für die richtige Bewerbung. Die Berufsinformationszentren der WKOÖ informieren über Betriebe, die Lehrlinge ausbilden und den Arbeitsmarkt im Allgemeinen. Von der WKOÖ gibt es weiters eine online Broschüre mit allen Lehrberufen in Österreich inklusive der wichtigsten Ausbildungsinhalte.

Mit Coach zum Ziel

Ein besonderes Angebot bietet auch das JugendService des Landes OÖ. All jene, die die Pflichtschule abgeschlossen haben, können sich hier kostenlos an einen Coach wenden, der ihnen beim Einstieg in die Berufswelt zur Seite steht. Dieser erstellt zusammen mit den Jobsuchenden ein Trainingsprogramm, das ihnen dabei hilft, die passende Lehrstelle zu finden. Dieses beinhaltet u. a. Tests zur Ermittlung von Stärken und Fähigkeiten oder das Training von Bewerbungsgesprächen.

Eigeninitiative ist gefragt

WKOÖ und AMS OÖ verfügen u.a. über eine Lehrstellenbörse, wo nach freien Stellen gesucht werden kann. Auch auf den Homepages der einzelnen Betriebe sind oft freie Lehrstellen ausgeschrieben. Eigeninitiative ist da oft mehr als erwünscht: Einfach den Wunschtrieb anschreiben – damit zeigt man Interesse, und dass man sein Zukunft selber in die Hand nehmen will.