Am 1. Juli 2019 hat die Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) die Arbeit als Standortanwalt im Bundesland aufgenommen. Seither gelangten etwa 30 bis 40 Infrastrukturprojekte zur Einrichtung. Vier davon wurden bereits genehmigt.

OÖ. Mit dem Standortanwalt in Oberösterreich wurde vor ungefähr einem Jahr eine Institution geschaffen, die sich für Infrastrukturprojekte einsetzt. Aufgabe ist es im UPV

(= Umweltverträglichkeitsprüfung, Anm.)-Verfahren die Interessen der Allgemeinheit an der Realisierung von öffentlichen und betrieblichen Projekten einzubringen beziehungsweise im Verfahren darzulegen. Darüber berichteten WKOÖ Präsidentin Doris Hummer und Leiter der Standortanwaltschaft Robert Leitner am 12. August 2020. Im Detail bewerte die oberösterreichische Standortanwaltschaft die Projekte volkswirtschaftlich, schildert Leitner. Wesentlich hierzu sei der Einsatz eines speziellen Wertschöpfungsrechners, der von Wissenschaftlern der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) entwickelt wurde. Quantifiziert werden könnten damit etwa der Effekt auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) oder den Arbeitsmarkt, die zeitliche Wirkung und das Aufkommen an Umsatzsteuer.

Der Standortanwalt, der in Absprache mit dem Projektwerber aktiv werden kann, hat bisher unter anderem Projekte wie die Erweiterung des Rohstoffparks Ennshafen von der Bernegger GmbH oder den viergleisigen Ausbau der Westbahn zwischen Marchtrenk und Wels begleitet.

11 Jahre UPV-Verfahren bei Linzer Westring



Nach WKÖ-Schätzungen warten österreichweit meist 80 Projekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 10 bis 15 Milliarden Euro auf eine UVP-Genehmigung oder den Abschluss eines Rechtsmittelverfahrens nach Beschwerden von Projektgegnern. Die Verfahrensdauer habe sich in den letzten Jahren verlängert. So seien es beim Linzer Westring 11 Jahre gewesen.

"Für alle Vorhaben - ob bereits umsetzungsreif oder nicht - brauchen wir aber bessere Rahmenbedingungen, sprich effizientere und ausgewogenere Verfahren. Dabei geht es uns nicht darum, Standortinteressen gegen Natur- oder Umweltschutzinteressen auszuspielen, sondern um eine bessere Verbindung aller Interessen im Sinne einer ausgewogeneren und rascheren Entscheidungsfindung. Es ist dem Klima auch nicht geholfen, wenn wir noch zehn Jahre einen Stau auf der Linzer Stadtautobahn produzieren und die wichtige Osttangente aufgrund überlanger UPV-Verfahren ein Schicksal wie der Westring erleidet", meint Doris Hummer.

Um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen, müsse investiert statt blockiert werden.

Nach einem Jahr blickt die oö. Standortanwaltschaft jetzt auf vier genehmigte Projekte zurück. Zukünftige Tätigkeiten werden unter anderem den Energie- und Rohstoffbereich sowie die Verkehrsinfrastruktur beinhalten.