Ende Juli 2020 verzeichnete Oberösterreich 14.000 unselbstständig Tätige mehr als im Juni. Maßnahmen des Bundes wie die Verlängerung der Corona-Kurzarbeit würden die Anstrengungen des Bundeslandes zusätzlich unterstützen, meinen jetzt Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.

OÖ. Die Beschäftigung in Oberösterreich steigt nach dem Corona-bedingten Rückgang nun wieder an. Zugleich ist die Arbeitslosigkeit laut Arbeitsmarktdaten um 0,2 Prozent zurückgegangen. Die Jugendarbeitslosenquote liegt derzeit bei 5,8 Prozent, die Arbeitslosenquote der über 50-Jährigen bei 6,7 Prozent.

„Oberösterreich liegt damit im Bereich der Arbeitslosigkeit im Bundesländervergleich an dritter Stelle. Die in der Vorwoche präsentierten Verlängerung der Kurzarbeit und die Corona-Arbeitsstiftung stärken die oberösterreichischen Anstrengungen, die Menschen in Arbeit zu halten oder rasch wieder in Arbeit zu bringen, zusätzlich“, sagen jetzt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP).