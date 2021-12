Auch Oberösterreichs größter Energie-Versorger ließ es sich nicht nehmen, etwas zur Christkind-Aktion der BezirksRundSchau beizutragen.

LINZ. Alle Jahre wieder steuert die Energie AG einen großzügigen Betrag zur Christkind-Aktion der BezirksRundSchau bei: Den heurigen Spendenscheck über 5.000 Euro übergab Generaldirektor Werner Steinecker in der luftigen Eingangshalle des Energie AG-Powertower in Linz an BezirksRundSchau-Chefredakteur Thomas Winkler. „Zu wissen, dass mit dem Geld einigen Landsleuten in Not direkt und unbürokratisch geholfen wird, freut uns ganz besonders“, meinte Steinecker.