Frost- und Hagelschäden trüben die Erntebilanz in einem anfangs vielversprechenden Jahr.

OÖ. Nach einem kühlen Frühjahr und langsamem Start der Vegetation schädigte im Frühsommer eine Serie von Hagelunwettern in Oberösterreich über 120.000 Hektar Acker und Grünland. So brachte die Getreideernte 2021 in den hagelfreien Zonen zum Teil erfreuliche und vor allem bei Wintergerste exzellente Ergebnisse, während in den Unwettergebieten zum Teil sogar Totalausfälle zu verzeichnen waren. Insgesamt, so Pflanzenbaudirektor Helmut Feitzelmayr, „haben wir heuer eine unterdurchschnittliche Getreideernte“ und auch viele andere Kulturen blieben aufgrund der Wetterkapriolen des bisherigen Jahres hinter den Erwartungen.

Preissteigerungen kommen nicht bei Bauern an

Die Preise für Mais und Getreide sind durch eine gewisse Knappheit auf dem Weltmarkt zwar gestiegen. „Parallel zu den steigenden Agrarrohstoffpreisen sind gleichzeitig die Preise für Energie, Düngemittel, Futtermittel und Baustoffe im selben Ausmaß teurer geworden. Damit ist die Preissteigerung bei den Bäuerinnen und Bauern nicht angekommen“, erklärt Landwirtschaftskammer (LK) OÖ-Präsidentin Michaela Langer-Weninger.

Klassische Getreidesorten teils Rückläufig

Die gesamte Getreideernte 2021 einschließlich Mais wird in Österreich auf etwa fünf Millionen Tonnen geschätzt – und damit rund 400.000 Tonnen unter dem Vorjahr liegen. Rückläufig sind die Flächen für Getreidesorten wie Weizen und Roggen, dafür wird mehr Dinkel, Mais und Hafer angebaut. Dazugewonnen haben auch Sojabohne, Zuckerrübe und Kürbis.

Die Getreideernte ist zum Teil schon eingebracht.

Foto: LK OÖ

hochgeladen von Ingo Till

Frost beschäftigt Obstbauern und Baumschulen

Aufgrund des warmen März und April war die Vegetation bis zu zwei Wochen verfrüht. Insbesondere bei Obst gab es im April durch die vielen Frostnächte starke Schäden. Hauptbetroffen dabei war das Steinobst wie Marillen und Kirschen. Aber auch andere Obstarten unter anderem Erdbeeren und Apfelanlagen wurden geschädigt. Frostschäden entstanden auch bei Forstbaumschulen. Der Schaden durch Frost bei Obst- und Baumschulen macht in OÖ bisher 2,5 Millionen Euro aus.

Hagelschäden in jedem Bezirk

Der Juni begann trocken und heiß und endete in einer Serie von Hagelunwettern. Oberösterreichs Landwirtschaft wurde in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß nahezu flächendeckend getroffen. An vier aufeinander folgenden Tagen vom 21. bis 24. Juni entstanden teilweise schwere Schäden vom Inn bis zur Enns und von den Alpen bis zur tschechischen Grenze. „In jedem Bezirk in OÖ waren Hagelschäden zu verzeichnen. Die von Totalschäden am stärksten betroffenen Gebiete waren die Bezirke Vöcklabruck und Rohrbach“, so LK OÖ-Präsidentin Langer-Weninger.

Auch in Glashäusern waren die Hagelschäden enorm.

Foto: LK OÖ

hochgeladen von Ingo Till

51 Millionen Euro Hagel-Schäden

„Hauptbetroffene Kulturen neben Getreide waren Mais, Raps, Soja und Grünland. Aber auch Sonderkulturen wurden zerstört wie Hopfen oder Forstbaumschulen - hier wurde durch Hagel etwa ein Drittel der Jahresernte vernichtet, bei Mohn sogar die Hälfte“, so Langer-Weninger weiter. Der Schaden an den Kulturen beträgt mittlerweile 51 Millionen Euro. Damit wurde in Oberösterreich knapp ein Viertel der Ackerfläche und ebenso ein Viertel der Grünlandflächen durch die Hagelunwetter stark geschädigt. Etwa 93 Prozent der oberösterreichischen Ackerfläche und 50 Prozent des Grünlandes sind hagelversichert. Die Spezialkulturen, wie Intensivobstanlagen, Baumschulen, Hopfen usw. sind im Wesentlichen durchversichert. Die öffentliche Hand unterstützt hier die Landwirte bei den Prämien.