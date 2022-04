Erstmals in Oberösterreich wird am Vinzentinum Linz, Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege, Akademie für Gesundheitsberufe, die Weiterbildung für gerontologische Pflege angeboten. Nun haben die Absolventinnen und Absolventen des ersten Jahrganges ihre Weiterbildung abgeschlossen.

OÖ. Der Mensch wird immer älter. Der demografische Wandel führt dazu, dass in allen Bereichen des Gesundheitssystems zunehmend ältere Patientinnen und Patienten behandelt werden. Geriatrische Patienten haben andere medizinische und auch pflegerische Bedürfnisse als junge Menschen.

„Wir möchten unser Ausbildungsangebot gemäß den Anforderungen an die Pflege ausrichten. Geriatrische Patientinnen und Patienten werden an nahezu allen klinischen Abteilungen in unterschiedlichen Settings betreut. Deshalb freuen wir uns, dass wir diese so wichtige Weiterbildung im Bereich der Gerontologischen Pflege nun anbieten können“, sagt Direktor des Vinzentinum Linz Michael Aiglesberger.

Die Weiterbildung steht allen Pflegekräften aus unterschiedlichen Bereichen und Fachrichtungen zur Verfügung.

Ausbildungsangebot am Ordensklinikum Linz

Das Ordensklinikum Linz bietet am Standort Barmherzige Schwestern die Ausbildung zur Pflegefachassistenz sowie das Upgrade für Pflegeassistenten, Weiterbildungen für onkologische Pflege, Praxisanleitung, gerontologische Pflege sowie Pflege in der Notaufnahme an.

Am Standort Ordensklinikum Linz Elisabethinen besteht die Möglichkeit, das Bachelorstudium der Gesundheits- und Krankenpflege der FH Gesundheitsberufe OÖ zu absolvieren.

Mehr Informationen zu Aus- und Weiterbildungen in der Pflege am Ordensklinikum Linz hier