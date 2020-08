Einen moderaten Gewinn mit 17,4 Millionen Euro Überschuss nach Steuern kann die Oberbank fürs erste Halbjahr 2020 vermelden. Fürs Gesamtjahr seien laut Generaldirektor Franz Gasselsberger wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie keine Prognosen möglich, aber: Die Oberbank werde auch heuer neue Filialen eröffnen.

OÖ. Ein Rekordergebnis nach dem anderen konnte Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger in den vergangenen Jahren vorlegen. Die Corona-Pandemie hat diesen Lauf beendet: "Das hervorragende Jahresergebnis von 2019 wird 2020 nicht wiederholt werden können", so Gasselsberger. Hauptgrund: Die Bewertungsverluste bei Beteiligungen der Oberbank im ersten Quartal, speziell jene an der voestalpine.

Mit den Ergebnissen aus dem Zins- und Dienstleistungsgeschäft sei man dagegen zufrieden, es liege sogar über dem guten Vorjahr. Die Risikovorsorge ist nur leicht auf 9,5 Millionen Euro gestiegen. Für die zweite Jahreshälfte und speziell das kommende Jahr erwartet die Oberbank aber eine corona-bedingte Zunahme der Kreditausfälle. Dafür sieht Gasselsberger die Oberbank jedoch gewappnet – das Eigenkapital stieg um 50 Millionen auf fast drei Milliarden Euro. Bedeutet: 16,4 % Kernkapitalquote und 18,6 % Gesamtkapitalquote.

Sechs neue Filialen in Deutschland, Ungarn & Slowakei

Derart gestärkt setzt die Oberbank auch ihre Wachstumsstrategie fort: Wie geplant werden heuer vier neue Filialen in Deutschland sowie je eine in der Slowakei und in Ungarn eröffnet. Ende des Jahres sollen es dann 183 sein. Und weil laut Gasselsberger in Deutschland die Sparkassen Filialen schließen und Großbanken sich teils in Auflösung befinden, komme viel gutes Personal auf den Markt. Deshalb schließt Gasselsberger den Aufbau weiterer Standorte nicht aus – auch in jenen deutschen Bundesländern, wo die Oberbank bisher noch nicht vertreten ist.

Prognose unmöglich, aber gute Gründe für Zuversicht

Prognosen für die weitere Entwicklung der Wirtschaft und der Oberbank seien derzeit nicht möglich, aber es gebe gute Gründe für Zuversicht: "Aus heutiger Sicht sehen wir, dass unsere Firmenkunden vorsichtig optimistisch sind, was die Entwicklung im zweiten Halbjahr betrifft." Einer der Gründe dafür: Die von Gasselsberger geradezu überschwänglich gelobte Investitionsprämie des Bundes:

"Investitionsprämie wird ein Hit"

"Sie wird ein Hit, ein Renner – wir haben deshalb hunderte Kreditanfragen. Sie ist das richtige Instrument zur richtigen Zeit, sie wird beflügeln und uns noch viel Freude machen." Die Prämie in Form eines Direktzuschusses von 7 bis 14 Prozent der geplanten Investitionen bis 50 Millionen Euro sorge dafür, dass durch Corona verschobene oder erst für 2021 oder 2022 geplante Projekte jetzt durchgeführt werden. Gasselsberger zweifelt ob der starken Nachfrage daran, dass die vorgesehene eine Milliarde Euro an Fördervolumen ausreichen werde: "Es ist wichtig, rasch einzureichen. Die Förderungen werden in der Reihenfolge des Einlanges entschieden."

Österreicher sparen so viel wie nie zuvor

Um bei den Österreichern die Investitionslust und den Konsum anzukurbeln, brauche es dagegen einen Impfstoff gegen Corona und damit eine Aussicht auf das Ende der Einschränkungen, so Gasselsberger. Denn trotz Nullzinsen würden die Österreicher so viel sparen, wie nie zuvor: "Die Kundeneinlagen steigen stark, weil keine Autos gekauft und keine teuren Reisen gemacht werden. Wir sind vom 'Zwangssparen' durch die Ladenschließungen während des Lockdowns zum 'Angstsparen' gekommen." Nur im Wohnbau und etwa auch im Möbelhandel laufen die Geschäfte "gewaltig", so Gasselsberger.

Aber auch das Wertpapiergeschäft der Oberbank profitiert: "Die Anleger haben aus der Finanzkrise gelernt und sind großteils in ihren Anlagen geblieben, haben nachgekauft und sind nicht in Panik aus dem Markt gegangen." Stark im Trend: nachhaltige Veranlagungen.