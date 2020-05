Das BWL-Studium an der Fachhochschule, kurz FH, Steyr wurde jetzt mit 1,55 beim CHE-Hochschulranking bewertet. Punkten konnte der Standort vor allem beim Praxisbezug, bei der Studienorganisation und Infrastruktur.

OÖ. Die betriebswirtschaftlichen Bachelorstudien an der Fachhochschule Oberösterreich wurden beim aktuellen Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung, kurz CHE, in allen zwölf Kategorien überdurchschnittlich gut bewertet. Berücksichtigt wurden beim CHE-Hochschulranking für den Bereich Betriebswirtschaft mehr als 170 Fachhochschulen und Hochschulen im deutschsprachigen Raum. In das Ergebnis fließen sowohl Wertungen von Studierenden als auch Fakten zur Ausstattung und Lehre ein.

„Wir haben im vergangenen Jahr nochmals 16 Millionen Euro in Steyr investiert und den FH-Campus Steyr um ein zusätzliches Campus-Gebäude für Studium und Forschung erweitert. Eine Investition, die sich, wie dieses Ranking nun zeigt, doppelt gelohnt hat", freut sich Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP).

Online-Bewerbungsverfahren

Im Detail wurde die gesamte Studiensituation am FH OÖ Campus Steyr mit 1,55 beurteilt. Der Praxisbezug wurde mit 1,44 bewertet (Mittelwert: 2,0), die Studienorganisation mit 1,3 (Mittelwert: 1,7).

„Die sechs Bachelor-Studiengänge der OÖ Fakultät für Wirtschaft und Management in Steyr sind eine der besten Adressen für ein Wirtschaftsstudium im deutschsprachigen Raum", zeigt sich Dekan Heimo Losbichler mit dem Ergebnis zufrieden.

Wer im Herbst mit einem wirtschaftlichen Bachelorstudium beginnen möchte, könne sich derzeit umfassend auf der Webseite, über Filme und Podcasts oder in einem telefonischen Gespräch informieren. Das gesamte Bewerbungsverfahren werde momentan online abgewickelt, berichtet Losbichler.

An der Fakultät für Wirtschaft und Management in Steyr studieren etwa 1.400 Personen. Sie verteilen sich auf jeweils sechs Bachelor- und sechs Masterstudiengänge.

Das CHE-Ranking wird alle drei Jahre erstellt.