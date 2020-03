OÖ. Für die kommunale Abfallwirtschaft ist das Wegwerfen von Müll in die Landschaft (= Littering) ein massives Problem. Deshalb starten die Umweltprofis in Kooperation mit der BezirksRundschau eine große Flurreinigungs-Offensive unter dem bereits bewährten Motto „Hui statt Pfui“.

„Unsere Aufklärungsarbeit beginnt bereits in den Schulen“, sagt Thomas Anderer, Geschäftsführer des OÖ Landesabfallverbands (OÖ LAV). Aber auch bei den Erwachsenen dürfte Nachholbedarf in Sachen Entsorgung bestehen – zumindest angesichts der Müllmengen, die bei den Flurreinigungsaktionen der Umweltprofis zusammenkommen: Rund 600 Tonnen waren es in den vergangenen zehn Jahren. Erfahrungsgemäß machen Getränkeverpackungen mehr als drei Viertel dieses unachtsam weggeworfenen Mülls aus – ein Grund, warum die derzeitige Pfand-Diskussion für den OÖ LAV äußerst wichtig ist.

„Ein Gebot der Stunde“

„Die Einführung eines Einweggetränkepfandes in Österreich ist ein Gebot der Stunde und wäre ein wesentlicher Schritt, um Schäden und Verschmutzungen in der Natur zu vermeiden“, sagt Roland Wohlmuth, Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände und Vorsitzender des OÖ LAV. Eine Pfandlösung würde zudem auch im Bezug auf die Umsetzung des EU-Kreislaufwirtschaftspakets für mehr Klarheit und Planungssicherheit sorgen, erklärt Wohlmuth. Seinen Appell richtet er auch an Bundes-Umweltministerin Leonore Gewessler. Ein Pfandsystem wäre in zweierlei Hinsicht von Vorteil: Einerseits würde weniger Müll in den Straßengräben und Parks landen, andererseits könnten die betroffenen Getränkeverpackungen so einer bestmöglichen Verwertung zugeführt werden.