Mit dem Wirtschaftspreis "Traunviertler" werden kleine und mittlere Unternehmen ausgezeichnet, die besondere wirtschaftliche Impulse in der Region setzen. Der Sonderpreis "Vorzeige-Lehrbetrieb" geht an Unternehmen, die sich im Bereich Lehrlings-Ausbildung besonders engagieren.

Die Jury hat bereits entschieden und folgende sechs Firmen ins Finale um den Titel "Vorzeige-Lehrbetrieb" geschickt. Nun seid ihr an der Reihe! Votet von 11. April bis 18. April 2022, 23:59 Uhr, für euren Favoriten. Ihr findet hier einen Überblick über alle Finalisten. Einmal täglich könnt ihr abstimmen. (Die Abstimmung wird nach 24h automatisch wieder freigegeben.)

Die Final-Kandidaten im Überblick:



Konditorei-Kaffee Zauner GesmbH & Co KG

Im Haus Zauner werden jährlich Lehrlinge ausgebildet: 1 Koch sowie 3 Lehrlinge im Bereich Zuckerbäcker/Konditor. Hier wird die gesamte Palette der österreichischen Konditorei gelehrt, jedes Produkt in der Vitrine wird zu 100 % im Hause Zauner hergestellt. Rund 200 Lehrlinge wurden in der Backstube bereits ausgebildet. Zum Teil blieben sie dem Betrieb als Konditoren erhalten oder strömten als Botschafter der österreichischen Mehlspeisküche in die Welt hinaus. www.zauner.at





Günther Bernegger GmbH

Bernegger will den Lehrberuf Tischler auch für die junge Generation wieder attraktiv machen. Aktuell sind insgesamt fünf Lehrlinge im Tischlereibetrieb beschäftigt. Lehrlingsausbildner Martin Unterbrunner hat selber eine Lehre im Betrieb abgeschlossen und nach der Abschlussprüfung das Ausbildnertraining im WIFI absolviert. Er möchte jetzt die Begeisterung für seinen Beruf an die zukünftigen Fachkräfte weitergeben. www.tischlerei-bernegger.at





WIHO Hofbauer GmbH

Die hausinterne Lehrwerkstätte bietet den zukünftigen Fachkräften das optimale Lern- und Ausbildungsumfeld. Angeboten werden Lehre mit Matura oder Spezialmodulen im Bereich Metalltechnik. Als Anreiz für schulische Leistungen gibt es Prämien für Berufsschulerfolge und Erfolge bei der Lehrabschlussprüfung. Die Jugendlichen sind von Anfang an in den Produktionsablauf integriert und können bereits vor Ausbildungsende an ihrem zukünftigen Stammplatz arbeiten. Dieses Engagement wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. www.wiho-formenbau.at



Artweger GmbH & Co KG

Seit 1970 bildet Artweger Lehrlinge in 10 verschiedenen Berufen aus. Jeder Lehrling bekommt einen Paten zur Seite gestellt, der ihn von Anfang an begleitet. Die Jugendlichen durchlaufen unterschiedliche Bereiche im Unternehmen. Lehrlingsprojekte, die Betreuung der Lehrlings-Facebook-Seite sowie interne und externe Weiterbildung sind fester Bestandteil der Ausbildung. Aktiv unterstütz wird auch die Lehre mit Matura. Artweger wurde für sein Engagement bereits mit dem Ineo ausgezeichnet. www.artweger.at





Piesslinger GmbH

Aktuell werden 24 Lehrlinge in den unterschiedlichsten Bereichen ausgebildet, davon 7 Mädchen in technischen Lehrberufen. Jede Führungskraft ist Ausbildner, gelehrt wird direkt im Betrieb. Im Rahmen einer Turnusausbildung durchläuft jeder Lehrling 6 Wochen pro Jahr alle Abteilungen, die zu seiner Ausbildung passen. Abgeschlossen wird jeder Turnus mit einem Fachabschlussgespräch. Für gute Zeugnisse und Abschlüsse gibt es eine Prämie. Die hauseigene „Piesslinger Akademie“ bietet zudem vielfältige Weiterbildungsangebote. www.piesslinger.at





FS Maschinenbau GmbH

Das 2013 gegründete Familienunternehnen bildet Lehrlinge im Bereich Softwareentwicklung, Maschinenbau und Beschichtungstechnik auf Weltklasse-Niveau aus. Schon früh dürfen Lehrlinge internationale Erfahrungen sammeln und Techniker auf Dienstreisen nach Kanada oder in die USA begleiten. Sehr gute Erfolge in der Berufsschule werden mit einer doppelten Lehrlingsentschädigung belohnt. Eine abgeschlossene Lehre ist hier einem HTL-Abschluss gleichgestellt. www.fs-maschinenbau.at



Teilnahmebedingungen Voting:

Einmal täglich kann abgestimmt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Stimmabgaben werden regelmäßig von uns kontrolliert. Wir erlauben uns, ohne Angabe von Gründen jemanden zu sperren, wenn der Verdacht auf Manipulation besteht. Wir appellieren an die Fairness aller Teilnehmer und freuen uns auf eine spannende Abstimmung.