Ein Großteil der Landwirte in Oberösterreich ist mit der Entwicklung ihres Betriebes zufrieden. Das ist das Ergebnis der Agrarbefragung 2020 des Market Instituts. Verglichen mit dem Vorjahr werden mehr Herausforderungen bei der Forstwirtschaft und der Schweineproduktion wahrgenommen.

OÖ. 62 Prozent der Landwirte sind mit der Entwicklung ihres Unternehmens zufrieden. Im Vergleich zu 2019 ist das eine Zunahme um drei Prozent.

"Die Anerkennung für die Landwirtschaft im Zuge der Corona-Krise spielt hier wohl eine Rolle. Besonders erfreulich ist, dass vor allem junge Betriebsführerinnen und Betriebsführer ihre Situation positiv einschätzen", meint jetzt Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger (ÖVP).

Er präsentierte am 24. August gemeinsam mit Werner Beutelmeyer, Geschäftsführer des Market Instituts, die zentralen Ergebnisse der Agrarbefragung 2020. Im Detail wurden zwischen Juni und Juli 501 telefonische Interviews geführt. Die Stichprobe ist repräsentativ für das Alter, Geschlecht, die Region, Betriebsart und Betriebsform.

Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln gewünscht

Gefragt wurde unter anderem nach der Zufriedenheit in einzelnen Bereichen, wahrgenommenen Herausforderungen und Entwicklungen. Gezeigt hat sich, dass zwei Drittel der Befragten der Landwirtschaft in Oberösterreich ein großes Entwicklungspotential sehen. Negativ werden aktuell die Entwicklung der Schweineproduktion und der Forstwirtschaft eingeschätzt, was für Hiegelsberger "aufgrund der Erfahrungen der letzten Zeit" verständlich sei. Ein Beispiel dafür ist der Preiseinbruch bei Schweinefleisch durch das Unternehmen Tönnies.

Was die nächsten Monate betrifft, so sehen Oberösterreichs Landwirte vor allem eine Verringerung des bürokratischen Aufwandes (69 Prozent), die Stärkung der bäuerlichen Lebensmittelproduktion (64 Prozent) und die Beibehaltung von Ausgleichszahlungen (56 Prozent) als Ziele der Agrarpolitik an. Einig sind sich die befragten Bauern außerdem bei der Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung beziehungsweise in der Gastronomie.

"Für drei Viertel der Befragten gibt es bei der Kennzeichnung in Kantinen und Großküchen noch Luft nach oben. Nur knapp ein Viertel zeigt sich damit zufrieden. Dementsprechend wird auch eine verpflichtende Kennzeichnung in der Gastronomie gefordert", führt der Sozialforscher Beutelmeyer aus.

90 Prozent sprechen sich für die verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der Gastronomie aus.