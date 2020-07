Das neue Kurzarbeitsmodell tritt mit 1. Oktober in Kraft und schließt damit nahtlos an das bisherige Modell an, das mit 30. September ausläuft.

OÖ. Für Phase III der Kurzarbeit ist ein durchschnittliches Arbeitsvolumen von 30 bis 80 Prozent vorgesehen – weniger als 30 Prozent nur in Ausnahmefällen. Wie in Phase I und II muss der Arbeitgeber nur die anteiligen Kosten für die tatsächlich anfallende Arbeit tragen. Die Kosten für die entfallenen Arbeitsstunden werden durch die Kurzarbeitsbeihilfe kompensiert.

Stelzer: „Wichtiges Signal“

„Mit der Verlängerung der Kurzarbeit bekommen sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer Perspektiven über den September hinaus. Das ist ein wichtiges Signal in der Krisenbewältigung“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Hummer: „Nofalls auch Phase IV“

Mehr als 5.500 Firmen mussten eine Verlängerung der Kurzarbeit über den Juni hinaus (Phase II) in Anspruch nehmen. „Besonders betroffene Betriebe können nun auch in Phase III dieses Instrument nützen. Je nach Entwicklung der Krise werden notfalls auch Rahmenbedingungen für eine Phase IV zu verhandeln sein“, so Wirtschaftskammer OÖ-Präsidentin Doris Hummer.

Modell sieht Weiterbildung vor

In den Rahmenbedingungen für die Verlängerung sind auch Weiterbildungsmaßnahmen während der Ausfallsstunden vorgesehen. „Die durch die Kurzarbeit entstandene Freizeit bestmöglich zu nutzen, ist ein Gebot der Stunde, denn die Corona-Krise hat am Fachkräftebedarf nichts geändert“, erklärt Landesrat Markus Achleitner (ÖVP). Arbeitnehmer sollen dabei dazu verpflichtet sein, angebotene Weiterbildungen auch in Anspruch zu nehmen.

Arbeitsstiftung beschlossen

Dem Arbeitsmarkt zugute kommen soll eine neu beschlossene Arbeitsstiftung für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. 700 Millionen Euro werden dafür laut Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) investiert. Bis zu 100.000 Menschen sollen davon profitieren.

Bundesweit niedrigste Arbeitslosenquote

Die Entwicklung am heimischen Arbeitsmarkt ist noch zurückhaltend, gehe aber in die richtige Richtung, heißt es von der WKOÖ. Oberösterreich hat mit 6,7 Prozent im Juli bundesweit die niedrigste Arbeitslosenquote.