Auf dem Weg zur Energiewende gehören große Energieversorger wie die Energie AG in Oberösterreich zu den wichtigsten Institutionen.

OÖ. „Oberösterreich bekennt sich voll zu den Klimazielen, aber wir machen Klimaschutz mit Hausverstand“, sagt Landesrat Markus Achleitner, der gleichzeitig auch Aufsichtsratsvorsitzender der Energie AG Oberösterreich ist: „Mit unserem neuen ‚OÖ. Energie- und Klima-Maßnahmenplan 2030 #upperENERGY‘ haben wir die Hauptstoßrichtungen der oberösterreichischen Energie- und Klimapolitik bis 2030 und die konkreten Umsetzungsschritte gebündelt. Auf der Grundlage der Erfahrungen der vergangenen Jahre soll in Oberösterreich der Weg zu einer Leitregion für Energieeffizienz und erneuerbaren Energien konsequent weiterverfolgt werden“. Gleichzeitig soll die Energiewende zu einem „unglaublichen Wirtschaftsturbo“ werden und bis 2030 rund 60.000 „Öko-Jobs“ schaffen, wie Achleitner erklärt.

„Zentraler Partner“ in der Energiewende

Ein „zentraler Partner“ bei der Umsetzung der Energiewende in Oberösterreich sei die Energie AG – einerseits durch das Vorantreiben der Erzeugung von erneuerbarem Strom, insbesondere durch Wasserkraft und Photovoltaik, anderseits durch die Bereitstellung entsprechender Stromnetz-Kapazitäten. „Hier gibt es durch die Umstellung auf erneuerbare Energien, vor allem auch durch den Ausbau dezentraler PV-Anlagen im Rahmen des 200.000-PV-Dächer-Programms Bedarf an entsprechenden Leitungskapazitäten“, erklärt Achleitner. Rund eine Milliarde Euro soll bis 2028 in sichere Leitungen investiert werden.

Das Wasserkraftwerk Stadl-Paura (Traun).

Foto: Energie AG Oberösterreich

hochgeladen von Ingo Till

Genehmigungsverfahren als Hemmschuh

Hemmschuh beim Ausbau der Energie-Infrastruktur seien häufig die teils Jahrzehntelangen Genehmigungsverfahren. Umweltverträglichkeitprüfungen sollen künftig maximal zwei Jahre dauern, fordern sowohl Achleitner, als auch Energie AG-Generaldirektor Werner Steinecker um die gesetzten Ziele auch erreichen zu können. Bis 2030 will die Energie AG Strom für 180.000 Haushalte aus erneurbaren Energien produzieren und rund 533.000 Tonnen CO2 einsparen. „Der Umsetzungszeitraum ist ambitioniert. Wir brauchen raschestmöglich klare und stabile Rahmenbedingungen und deutlich kürzere Genehmigungsverfahren“, erklärt Steinecker.

83 Prozent Wasserkraft

Der Fokus liegt auf den Bereichen Wasserkraft, Windenergie und Photovoltaik. Die Stromerzeugungsmenge aus erneuerbaren Energien soll sich im Unternehmen um rund ein Viertel (ca. 22 Prozent) auf rund 3.150 GWh erhöhen. In diesem Portfolio an erneuerbaren Energien soll der Wasserkraftanteil im Jahr 2030 bei rund 83 Prozent betragen; Wind, PV und Biomasse würden ca. 17 Prozent ausmachen. „Oberösterreich ist das Land der Wasserkraft“, meint Steinecker treffend.