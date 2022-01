Oberösterreich verzeichnete Ende Dezember 39.079 Arbeitslose – das sind 4.261 weniger als im Dezember des Vor-Corona-Jahres 2019.

OÖ. Aktuell liegt Oberösterreich mit einer Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent – trotz der aktuellen weltweiten Verunsicherung aufgrund der Omicron-Variante – weiterhin deutlich unter dem Bundesschnitt von 8,1 Prozent. Darüber hinaus weist Oberösterreich im Jahresdurchschnitt 2021 mit 5 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote aller Bundesländer auf.

„Das vergangene Jahr war abermals geprägt von den gemeinsamen Anstrengungen gegen das Corona-Virus. Auch der Arbeitsmarkt wurde in diesem Jahr immer wieder dadurch belastet und in seiner Aufholjagd gebremst. Doch diese Jahreszahlen zeigen auch, dass unsere Anstrengungen erfolgreich waren“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (beide ÖVP).

Mit fünf Prozent war die Jahresarbeitslosenrate 2021 in Oberösterreich nur mehr um 0,2 Prozentpunkte höher als 2019.