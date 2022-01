AKS für eine gerechte Matura: Auch in Oberösterreich wird gestreikt. An vielen Schulen des Landes lief der Unterricht heute nicht wie gewohnt ab: Zahlreiche Schülerinnen und Schüler beteiligten sich an den Warnstreiks der Aktion kritischer Schüler_innen Oberösterreich, um eine gerechte Anpassung der heurigen Matura zu fordern.

OÖ. „Man spürt die Wut gegen Polaschek in der Luft. Das Ministerium ignoriert uns seit dem Beginn der Pandemie und das bekommen sie jetzt zu spüren“, sagt Vinzenz Horcicka, Maturant und Schulsprecher am BRG Hamerling in Linz. Das Gymnasium gilt als eine der ersten Schulen Oberösterreichs, welche angekündigt hatte, sich an den Warnstreiks zu beteiligen. Um die 100 Schüler_innen, streikten heute vor dem BRG Hamerling in Linz.

Zahlreiche Aktionen

Neben dem BRG Hamerling organisierten auch die HAK Auhof und das BRG Solar City größere Warnstreiks, unterstützt wurden diese durch zahlreiche kleinere Aktionen an anderen Schulen. Die Versuche, einen Dialog mit der oberösterreichischen Politik herzustellen, wurden bis heute nicht erwidert.

„Mentale Belastung ist enorm“

Auch für Tobias Part, dem stellvertretendem Schulsprecher des BRG Hamerling, ist klar: „Das muss endlich aufhören! Die mentale Belastung an unseren Schulen ist enorm und das Bildungsministerium will uns nicht helfen. Stattdessen sollen wir unter diesen abnormalen Bedingungen eine normale Matura schreiben.“ An den Streiks konnten sich Schülerinnen und Schüler auf verschiedene Arten beteiligen: Ob durch Social Media Postings, Versammlungen oder Abwesenheit vom Unterricht verleihen viele ihren Forderungen Nachdruck.

150 Tage Distance Learning

„Wer immer noch denkt, dass nach 2 Jahren Pandemie, genauer gesagt über 150 Tagen Distance Learning, „intensiver Vorbereitungsunterricht“ reicht, um die normale Matura zu absolvieren, hat den Orden als Bildungsminister nicht verdient!“, meint Mara Mittermayr, stellvertretende AHS-Landesschulsprecherin und Vorsitzende der AKS Oberösterreich, „Wir befinden uns immer noch in einer Pandemie, also darf man nicht von uns erwarten zu maturieren als wäre nichts gewesen.“

Nächster Streiktag am 26. Jänner

Sollte das Bildungsministerium weiterhin kein Interesse an den Forderungen und Anliegen der Schülerinnen und Schüler zeigen, werden die Streiks auf jeden Fall weitergeführt. Für Mittwoch, den 26. Jänner, ist ein weiterer bundesweiter Streik geplant. Österreichweit haben sich heute tausende Schülerinnen und Schüler dem Streik angeschlossen.