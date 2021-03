Die Kompostierung von Bioabfällen aus Garten und Haushalt ist das Schließen des natürlichen Stoffkreislaufs und ein wesentlicher Teil der Abfallvermeidung. Tipps und Informationen dazu gibt es nun im Kompostfolder "Richtig Kompostieren im eigenen Garten".

OÖ. Der gewonnene Kompost, „das schwarze Gold“, liefert natürlichen Dünger, verbessert die Bodenstruktur und hält die Pflanzen gesund. Anstatt biogene Abfälle in einer der 180 – großteils bäuerlich betriebenen Kompostierungsanlagen – zu verarbeiten, werden diese „Wertstoffe“ oftmals an Bachrändern oder in benachbarten Waldstücken abgelagert. Dass dies nicht erlaubt ist und auch unserem Klima schadet, ist vielen nicht bewusst.

Durch den Ausbau der Biotonnensammlung sowie durch die Schaffung von Sammelstellen zur Abgabe von Grün- und Strauchschnitt kann ein bedeutender Schritt in Richtung Klimaschutz getan werden. Zusätzlich zur Bioabfallsammlung ist es auch notwendig die Hausgartenkompostierung fachlich zu unterstützen.

„Kompostieren ist die beste Form von Recycling - aus Pflanzen werden wieder Pflanzen werden. Das tolle am Kompostieren ist, dass es im eigenen Garten genauso wie auf professionell betriebenen Anlagen gemacht werden kann und dabei hochwertige Komposterden entstehen die wiederum Nährboden für neues Leben sind. Ob im eigenen Garten, oder vom Kompostierer in Ihrer Umgebung hergestellt – Kompostieren und Kompostanwendung ist gelebter Umwelt- bzw. Klimaschutz und Nährboden für hochwertige biologische Lebensmittel aus Ihrer Region," so Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder.

Tipps und Informationen dazu gibt es im Kompostfolder des Umweltressorts des Landes OÖ: "Richtig Kompostieren im eigenen Garten"

Kompostierung im eigenen Garten

Damit die Kompostierung im eigenen Garten gut funktioniert und man von den positiven Eigenschaften des selbst hergestellten Kompostes auch tatsächlich profitieren kann, hat das Umweltressort des Landes Oberösterreich eine Broschüre mit tollen Tipps und Infos rund um das Thema Kompost zusammengestellt. Egal ob es um das richtige Mischverhältnis, die optimale Feuchtigkeit, den richtigen Standort oder das regelmäßige Belüften der Kompostmiete im Garten geht. Passionierte Hobbygärtner finden hier alles um diese Kreislaufwirtschaft perfekt im eigenen Garten leben zu können. Denn Kompost-Zufuhr steigert die Bodenatmung, schafft mehr Bodenleben und ein reiches Wurzelsystem festigt die Bodenstruktur.

Gärtnermeisterin Bernadette Schützenhofer: „Aus meiner Erfahrung ist Kompost für den Garten, die Pflanzen und den Boden so wichtig, weil er Dünger, Lebensraum und Nahrung für Würmer und eine Vielzahl an Mikroorganismen ist und diese gebraucht werden damit guter Boden entsteht. Guter Kompost fördert das Bodenleben, die Gesundheit der Pflanzen und den Erfolg im Garten um vitaminreiches wertvolles Gemüse zu ernten“.

Erzieherischer Wert für Kinder

Kompost hat auch einen erzieherischen Wert für Kinder: Zu erleben wie aus organischem Material Erde wird, die Möglichkeit manche Kompostwurm-Kolonie zu erforschen oder einen Igel auf Nahrungssuche zu erspähen bedeutet Umweltbildung hautnah.

„In jeden Hausgarten sollte ein Komposthaufen sein, damit das anfallende organische Material wieder verwertet wird und dadurch gute Erde entsteht. Wichtig dabei ist, dass Kompost die Verwendung von Torf im Garten ersetzen kann und somit hilft, Moore zu erhalten. Neben der Vermeidung von chemischen Mineraldüngern ein großer Beitrag des naturnahen Gärtnerns zum Klimaschutz und der nachhaltigen Bodenverbesserung“, so Gärtnermeisterin Bernadette Schützenhofer.