Derzeit werden sieben Berufsschulen in Oberösterreich saniert. Darunter sind zum Beispiel die Berufsschulen Altmünster, Gmunden und Freistadt. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 61,7 Millionen Euro.

OÖ. Aktuell wird an sieben teilweise mehrjährigen Großbaustellen an Oberösterreichs Berufsschulen gearbeitet. Darüber informieren jetzt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) und Bildungsdirektor Alfred Klampfer.

"Bei den derzeit in Bau befindlichen Berufsschulstandorten schaffen wir neben der Modernisierung von Berufsschulinternaten auch zeitgemäße Ausbildungsstätten für eine zukunftsorientierte Ausbildung unserer Jugendlichen", führt Haberlander aus.

Die Dynamik des Marktes und die besondere Nähe zu den Ausbildungspartnern würden es nötig machen, die Berufsschulen an aktuelle Anforderungen anzupassen. Im Detail sollen räumliche Veränderungen vorgenommen und die Ausstattung moderner gestaltet werden.

Vom Wiederaufbau bis zur Generalsanierung

Im Einzelnen handelt es sich um Projekte an der Berufsschule Altmünster, in Freistadt, Gmunden, Ried, Wels und an zwei Berufsschulen in Linz. So wurde zum Beispiel das Berufsschulinternat Schloss Ebenzweier der Berufsschule Altmünster im Mai 2016 durch einen Brand zerstört. Nun werden 18 Millionen Euro in den Wiederaufbau gesteckt. In Gmunden wird das Labor ausgebaut, in Ried die Berufsschule nach der Zusammenlegung von zwei zu einer Schule generalsaniert.

„Alleine für diese sieben Baumaßnahmen wird am Ende eine Gesamtinvestitionssumme in der Höhe von 61,7 Millionen Euro zu Buche stehen. Diese Investitionen kommen direkt unseren Schülerinnen und Schülern zugute“, meinen Haberlander und Klampfer.

Darüber hinaus stehen rund fünf Millionen Euro jährlich für die laufende Instandhaltung der Berufsschulen zur Verfügung.