Oö. Lehrlinge können mit der 4youCard, dem Jugendticket und der Fahrtenbeihilfe Geld sparen.

OÖ. Für Lehrlinge gibt es einige Vergünstigungen, wie das Jugendticket oder die Fahrtenbeihilfe. Mit der 4youCard erhalten Jugendliche (zwölf bis 26 Jahre) einen kostenlosen Ausweis. Auf der 4youCard sind Name, Adresse, Geburtsdatum sowie ein Foto aufgedruckt. Seit 2006 ist die Karte einem amtlichen Lichtbildausweis im Sinne des Jugendschutzgesetzes gleichgestellt. Jugendliche können die Karte also verwenden, um Eintritt zu Veranstaltungen zu erhalten oder Getränke zu konsumieren. Als 4youCard-Mitglied gibt es bei mehr als 600 Partnern aus unterschiedlichsten Wirtschaftsbranchen in ganz Oberösterreich Rabatte.

Jugendticket

Seit 2013 gibt es das "Jugendticket-Netz" für Schüler und Lehrlinge. Mit diesem Ticket kann um 77 Euro jeweils von 1. September bis 31. August des Folgejahres das gesamte Netz der OÖVV-Linien im oberösterreichischen Verbundraum uneingeschränkt genutzt werden. Die Tickets können online oder per Papierformular bestellt werden. Die Online-Bestellung garantiert in Corona-Zeiten eine absolut kontaktlose Bestellabwicklung. Man erhält sofort nach Eingabe aller Daten und der Online-Zahlung ein vorläufiges Ticket, das zur Fahrt mit den Verkehrsmitteln berechtigt. Noch bequemer haben es diejenigen, die schon in den vergangenen Jahren ein Ticket im Webshop bestellt haben: Die Daten aus dem Vorjahr können ganz einfach übernommen werden.

Lehrlinge, die nicht unentgeltlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren können oder zu Fuß über zwei Kilometer zur nächsten Einstiegshaltestelle zurückzulegen haben, erhalten für Wegstrecken bis zehn Kilometer 5,10 Euro pro Monat bzw. bei mehr als zehn Kilometern Entfernung 7,30 Euro pro Monat an Fahrtenbeihilfe. Anträge sind vom Familienbeihilfenbezieher mit dem „Beih 94-Formular“ beim jeweiligen Wohnsitzfinanzamt zu stellen.