Die Kurzarbeit ist nicht nur eine Maßnahme, um den Arbeitsplatz zu erhalten. Sie ist auch eine Form der Arbeitszeitverkürzung. Darauf weisen jetzt Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer und FSG-Bundesvorsitzender Rainer Wimmer hin. Eine 4-Tage-Woche könne der Nachfolger sein.

OÖ. Im Oktober startet die dritte Phase der Kurzarbeit. Darüber informiert jetzt der oberösterreichische Nationalratsabgeordnete und FSG (= Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter)- Bundesvorsitzende Rainer Wimmer.

„Die Kurzarbeit war und ist ein erfolgreiches Instrument, um die Auswirkungen der durch die Corona-Pandemie verursachten Krise abzufedern. Dennoch müssen wir jetzt über weitere Lösungen nachdenken. Mit einer Arbeitszeitverringerung von 20 Prozent, die zu einem Drittel durch das AMS gefördert wird, haben wir die Chance, wieder viele Menschen in Beschäftigung zu bringen“, führt er aus.

Gerechtere Verteilung der Arbeit

Eine solche Arbeitszeitverkürzung könnte etwa die 4-Tage-Woche sein. Diese habe den Vorteil, dass die vorhandene Arbeit gerechter aufgeteilt werden könne. Derzeit seien die Arbeitslosenzahlen hoch, während das Arbeitspensum für einige Berufstätige immer mehr werde, ergänzt Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfe (SPÖ). Laut ihr sind 5 zu 80 Prozent (in Bezug auf die Arbeitszeit, Anm.) arbeitende Menschen besser als vier zu 100 Prozent arbeitende Personen.

„Große Leitbetriebe und innovative Unternehmen leben es bereits vor: kürzere Vollzeit“, schildert die Landespolitikerin.

Als Beispiele nennt sie Zotter und eMagnetix. Die Mitarbeiter von eMagnetix arbeiten seit 2015 30 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich und wählten ihren Betrieb zum beliebtesten Arbeitgeber Österreich. Kürzere Arbeitszeit könne auch mehr Produktivität bringen, meint Gerstorfer. Obwohl die Arbeitszeit an den japanischen Standorten von Microsoft um 20 Prozent gesunken ist, stieg die Produktivität um 40 Prozent an.



Stress erhöht die Anfälligkeit für psychische Erkrankungen

Ein weiterer Aspekt, auf den Gerstorfer im Zusammenhang rund um Arbeitszeitverkürzung verweist, ist die Gesundheit. Sowohl Arbeitslosigkeit als auch Stress von zu viel Arbeit würden die Psyche belasten. Im EU-Vergleich leiden in Österreich leicht überdurchschnittlich viele Menschen an psychischen Erkrankungen. Einen großen Teil machen Burnout-Entwicklungen aus. „Kürzere Arbeitszeiten könnten also auch das Gesundheitssystem enorm entlasten. Frühzeitige Burnout-Prophylaxe – und dazu gehört vor allem auch weniger Stress in der Arbeit – kann bis zu 12,8 Milliarden Euro Therapie-Kosten sparen", sagt die Landespolitikerin abschließend.