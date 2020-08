Derzeit sind in Oberösterreich ungefähr 15.000 Menschen weniger arbeitslos als zum Höhepunkt der Corona-Pandemie. Dazu habe laut Bundesministerin Christine Aschbacher unter anderem die Corona-Kurzarbeit beigetragen.

OÖ. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Christine Aschbacher, Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend trafen sich am 10. August 2020 im Linzer Landhaus. Ihr Gesprächsthema: die aktuelle Situation am oberösterreichischen Arbeitsmarkt. „Die Richtung stimmt, aber es braucht auch weiterhin die volle Kraftanstrengung von Bund und Ländern, um die Krise zu bewältigen“, waren sich die beiden Politiker einig. Eine Rolle würden dabei vor allem die Corona-Kurzarbeit und Weiterbildungsmaßnahmen einnehmen.

Kurzarbeit sicherte etwa 300.000 Arbeitsplätze



„Durch die Corona-Kurzarbeit ist es uns gelungen, zu Spitzenzeiten rund 300.000 Arbeitsplätze und somit Einkommen in Oberösterreich zu sichern. Es braucht weiterhin ein gutes und konstruktives Miteinander, um die Folgen der internationalen Wirtschaftskrise so gut es geht zu lindern. Mit der Verlängerung der Corona-Kurzarbeit bis März 2021 und arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen wie der Corona-Arbeitsstiftung sichern wir weiterhin Arbeitsplätze und geben denen, die derzeit auf Arbeitssuche sind neue Hoffnung“, meint Bundesministerin Christine Aschbacher (ÖVP).

Die Arbeitslosenquote in Oberösterreich liegt derzeit bei 6,2 Prozent. "Menschen in Arbeit zu halten oder rasch wieder in Arbeit zu bringen bleibe weiterhin eine der wichtigsten Aufgaben für die Landespolitik in Oberösterreich", ergänzt Stelzer. Die Verlängerung des Corona-Kurzarbeitsmodells und der Corona-Arbeitsstiftung seien "wichtige Schritte", die Perspektiven und Sicherheit über den Herbst hinaus bieten würden.