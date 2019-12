Wie wird sich Oberösterreich 2020 wirtschaftlich entwickeln? Erfolgreiche Unternehmer und Wirtschaftsexperten aus unserem Land geben einen Konjunkturausblick.

OÖ (mam). Laut Experten erreicht unseren Wirtschaftsstandort 2020 eine Sturmfront. „Oberösterreich als Industriebundesland ist von dieser Entwicklung besonders betroffen“, erklärt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Zu globalen Ereignissen wie etwa dem bevorstehenden Brexit oder das Iran-Embargo, komme noch, dass sich wegen Oberösterreichs enger wirtschaftlichen Verflechtung mit Deutschland die aktuelle Schwäche des wichtigsten Absatzmarktes in Oberösterreich massiv negativ auswirkt. „Die ersten großen oö. Unternehmen, vor allem im Bereich Maschinen- und Motorenbau, mussten bereits auf schlechte Auftragslagen reagieren und haben die Arbeitszeit reduziert. Dieser Negativtrend könnte auf Sicht auch auf Klein- und Mittelbetriebe durchschlagen. Denn Unternehmen aller Branchen und Größen sind in unserem Land eng vernetzt“, so Hummer. Um den Wirtschaftsstandort sturmsicher und weiter wettbewerbsfähig zu machen, fordert sie von der neuen Bundesregierung Entlastung, Bürokratieabbau sowie Fach- und Arbeitskräftesicherung.

Auch die Industriellenvereinigung befürchtet Auswirkungen auf die Beschäftigung in den Unternehmen. „Oberösterreichs Industrie kann sich den internationalen Entwicklungen nicht entziehen und erhält einen empfindlichen Konjunkturdämpfer, der wesentliche Stärkefelder betrifft“, so IV OÖ-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch. Gemeint sind damit Branchen wie zum Beispiel die Automobil- oder die Maschinenbau-Industrie, gleichzeitig gibt es aber noch Unternehmen aus Branchen wie beispielsweise der Bau- oder Nahrungsmittelindustrie, die unverändert optimistisch in die Zukunft blicken.

Gute Basis für Entwicklung

Weniger negativ betrachtet Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner die Gesamtsituation: „Nach der überhitzten Konjunktur in den vergangenen Jahren gehen die Prognosen für das kommende Jahr von einem soliden Wachstum aus. Das Institut für Wirtschaftsforschung prognostiziert ein Wachstum von 1,4 Prozent, was für die heimische Wirtschaft und den gesamten Standort eine gute Basis zur weiteren Entwicklung wäre.“ Der Fokus soll 2020 zum einen auf Qualifizierung, insbesondere im Bereich Digitalisierung, liegen. Zum anderen wird weiter in Forschung und Entwicklung investiert. 2020 stehen 91 Millionen Euro an Forschungsbudget zur Verfügung.

Statements

„Das WIFO prognostiziert ein Wachstum von 1,4 Prozent, was für die heimische Wirtschaft und den gesamten Standort eine gute Basis zur weiteren Entwicklung wäre.“ Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner



„Als Exportregion treffen uns die Entwicklungen, wie der Handelskonflikt USA-China, die nach wie vor aufrechten Russland-Sanktionen, das Iran-Embargo oder der bevorstehende Brexit ganz besonders hart.“ Doris Hummer, WKOÖ-Präsidentin

„Oberösterreichs Industrie kann sich den internationalen Entwicklungen nicht entziehen. Unter diesen Vorzeichen braucht es eine Bundesregierung, die proaktiv an die internationalen Herausforderungen herangeht.“ Joachim Haindl-Grutsch, IV OÖ Geschäftsführer

„Dank unserer hochqualitativen und innovativen Produkte in unserem Unternehmen haben wir aktuell bereits einen guten Auftragsbestand und blicken somit optimistisch ins neue Geschäftsjahr 2020.“ Thomas Litzlbauer, CFO Josko

„2019 war für Intersport ein erfolgreiches Jahr. Drei Neueröffnungen im Herbst gaben uns Schwung für das Wintergeschäft. Wir blicken positiv auf 2020 und fokussieren auf organisches Wachstum über Qualität, Beratung und das Einkaufserlebnis.“ Thorsten Schmitz, GF Intersport

„Ich sehe 2020 sehr positiv entgegen. Das Interesse der angehenden Baufamilien ist groß, die Anfragen entwickeln sich positiv. Für das Frühjahr sind wir in der gesamten Gruppe sehr gut ausgelastet. Die neuen Geschäftsbereiche Wimberger Immobilien, Wimberger Fassade und Wimberger Zimmerei werden bereits sehr gut angenommen.“ Christian Wimberger, GF WimbergerHaus.

„Unsere Sortimente werden unverändert gefragt sein. Als einziger Filialist mit eigener Erzeugung in Österreich sind wir für 2020 gut aufgestellt. Nachhaltige Produkte wie etwa Bio, Fairtrade oder Vegan sind besonders im Vormarsch. Mit der Marke OceanSafe können wir unseren Kunden zu 100 Prozent schadstofffreie Heimtextilien anbieten.“ Peter Hildebrand, GF Betten Reiter.



„Wir sehen 2020 als sehr spannendes Jahr. Die Klimapolitik bringt große Veränderungen. Als österreichisches Familienunternehmen beschäftigen wir uns schon seit Jahren damit unseren ökologischen Fußabdruck zu verbessern.“ Ludmilla Starzinger, GF Starzinger .

„In der Gesamtbetrachtung wird 2020 sicher herausfordernd. Dennoch sehen wir die Entwicklung mit zukunftsträchtigen Themen wie Nachhaltigkeit, Lebensmittel mit hohen Bio- und Regionalitätsanteil positiv.“Andreas Haider, Geschäftsführer Unimarkt