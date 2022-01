Laut dem Handelsinstitut der Linzer Johannes Kepler Universität habe der stationäre Handel durch die 2G-Kontrollen mit höheren Kosten und einem "verlorenem Ausgabenpotenzial" von 100 Millionen Euro pro Woche zu kämpfen.

OÖ. Bei hoher Kundenfrequenz könne die 2G-Kontrolle in Geschäften schwer in andere Abläufe integriert und parallel zu Beratung, Kassiervorgang, etc. durchgeführt werden, schreibt JKU-Professor Christoph Teller in einer Analyse. Der zusätzliche Personalaufwand, um dies zu verhindern treffe vor allem kleiner Betriebe, da viele Prozesstätigkeiten von wenigen Mitarbeitern gleichzeitig übernommen werden müssen. Außerdem verweist Teller auf die höheren Kosten, die durch das Outsourcen von Prüf-Tätigkeiten an externe Firmen, auf die Handelsbetriebe zukommen würden.

Darüber hinaus könne derzeit rund 20 Prozent der erwachsenen Bevölkerung keinen gültigen 2G- Nachweis erbringen. Diese Konsumentengruppe "repräsentiere" ein wöchentliches Ausgabenpotential von 110 Millionen Euro. „Die 2G-Kontrollen schließen eine signifikante Konsumentengruppe vom Einkauf aus“, so Teller.