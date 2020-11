WKOÖ-Vizepräsidentin Margit Angerlehner spricht sich klar gegen Schulschließungen als Maßnahme zur Epidemie-Eindämmung aus und appelliert dahingehend an die Bundesregierung.

OÖ. „Schließungen von elementaren Bildungseinrichtungen bringen nicht nur für die Jüngsten unter uns gravierende Nachteile – sie sind auch eine zusätzliche Belastung für unsere Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt WKOÖ-Vizepräsidentin und Frau in der Wirtschaft-Landesvorsitzende Margit Angerlehner in ihrem Appell an die Bundesregierung.

„Alle Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen ganz klar: Es darf keine Schulschließungen geben. Deshalb setze ich mich als Unternehmerin für eine Chance auf Bildung für unsere Kinder und die Zukunft unserer Bildung ein.“

Margit Angerlehner, WKOÖ-Vizepräsidentin

Frauen eher betroffen

Es gebe keinerlei wissenschaftliche Evidenz, die Schulschließungen rechtfertigen würde. Viele der über 36.940 oberösterreichischen Unternehmerinnen wären von einer derartigen Maßnahme, die wieder intensive Betreuungspflichten bzw. Distance Learning und Home Schooling mit sich bringen würden, massiv betroffen. Rund zwei Drittel aller weiblichen Selbstständigen sind Ein-Personen-Unternehmen (EPU), also im Job auf sich alleine gestellt. „Wir wissen zudem aus aktuellen Umfragen, dass es nach wie vor zumeist die Frauen sind, die die Doppelbelastung von Job und Familie bzw. betreuungspflichtigen Kindern stemmen müssen. Gerade auch der erste Lockdown mit wochenlangen Schulschließungen hat alle Frauen in der Wirtschaft – Unternehmerinnen wie auch Unselbständige – enorm gefordert“, so Angerlehner.