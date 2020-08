Zum Abschluss der Corona-Sommerveranstaltungen im Kulturstadl Markt Sankt Martin bot Gerhard Blaboll diesmal ein ganz besonderes Programm: Bettina Bogdany, die internationale Musicalsängerin aus Neusiedl am See, verzauberte, berührte, begeisterte und unterhielt das Publikum und brachte es immer wieder auch mit witzigen Liedern zum Lachen. Sie brachte Lieder aus ihrer CD "Katzenwege", die sie vor einigen Jahren gemeinsam mit Gerhard Blaboll geschrieben hat. Lieder, stilistisch irgendwo zwischen Musical und Cissy Kraner angesiedelt, die das Publikum überraschten:

Es wurden Frauenrechte-Themen ganz klar angesprochen und Forderungen vorgebracht, ohne aber in einen belehrenden oder kämpferischen Ton zu verfallen. Geschlechterspezifische Benachteiligungen wurden thematisiert, gleichzeitig jedoch davor gewarnt, eine Gleichberechtigung durch Alibiaktionen wir die Einführung eines Binnen-I oder der Umformulierung unserer Nationalhymne hergestellt zu sehen. Dass zwischen kämpferischen Liedern wie "Katzenwege", "Im nächsten Leben" oder "Wer die Wahl hat" auch Liebeslieder und selbstironische Lieder gebracht wurden ("Es geht mi ja nix an", "Die Technik is a Hund", "Meine Handtasche" usw.), machte die Veranstaltung zu einer wunderbar runden Sache. Die Ballade "Das ist die Liebe", mit der Bettina Bogdany, die sich selbst virtuos am Klavier begleitete, zeigte Musicalstil in ihrer schönsten Form. In der "Ode an den Verstand", die die Sängerin selbst getextet hatte, erzählte sie über nächtliches Grübeln. Und schließlich war Gerhard Blaboll auch bei zwei Liedern gefragt, kurze Passagen zu übernehmen, was er insbesondere bei "Schatzi, hast du abgenommen?" nicht nur stimmlich, sondern auch tänzerisch hervorragend tat. Der absolute Hit des Nachmittags aber war die schon erwähnte "Handtasche". Wer hat sich denn noch nicht über den Inhalt von Damenhandtaschen gewundert? Na eben! In solch atemberaubendem Tempo wie Bettina Bogdany werden das aber noch die wenigsten gemacht haben.

Nach der Veranstaltung luden Gerhard und Marianne Blaboll wie immer zu Sekt und Snacks und geselligem Geplauder (im Corona-Abstand, versteht sich) im Kulturstadl ein. Das Buffet wurde übrigens, wie schon bei der Eröffnung der Konzertreihe, von Sidy Kuzmich vom lokalen Adeg-Markt gesponsert!

Man kann dem Veranstalter nur gratulieren, diese Konzertreihe mit 25 Konzerten von Mai bis August auf die Beine gestellt zu haben. Nicht nur der sogfältig renovierte, akustisch unglaublich gute Kulturstadl selbst, sondern der wunderschöne Garten, das abwechslungsreiche Konzertprogramm und die großzügige Gastfreundschaft von Marianne und Gerhard Blaboll und die so entstehende gemütlich-heimelige Atmosphäre haben viele Wiener, Niederösterreicher, Burgenländer und Steirer bewogen, ein Wochenende in Markt Sankt Martin zu verbringen. Man kann nur hoffen, dass die Wertschätzung dieses Engagements weitergetragen wird! Eine offizielle Ehrung durch die Gemeinde wäre sicher nicht fehl am Platz!

Videos aus der Veranstaltungsserie sind unter dem Stichwort "Kulturstadl Markt Sankt Martin" auf Youtube zu sehen. In den nächsten Tagen sollen sie, wie man hörte, durch Videos des Abschlusskonzerts ergänzt werden.