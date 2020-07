Das war .......

Schloss Deutschkreutz Kultursommer 2020.

Drei wunderbare Kultur Veranstaltungen gingen im Schlosshof Deutschkreutz über die Bühne.

Der Krimiabend am 17.7.20 ein Streifzug durch 16 Jahre Lemming war so spannend ,dass man fast die kühle Priese vergass. Die Pause wurde am Piano musikalisch von DIMAS Smirnov aus Moskau umrahmt.

Der Bariton Konrad Huber gab am 24.7.20 Lieder von Haydn, Mozart ,Schubert, Wellesz und Chansons aus den 30er Jahren zum Besten. Gitarrenbegleitung die grandiose Martina Schäffer.

Höhepunkt war die Matinee am Sonntag 26.7.20.

Sommerliches Divertimento! Martina Schäffer eine wahrlich hervorragende Künstlerin brachte die Herzen zum schwingen. Zusammen mit Robert Müntz und Henri Grubanovits gings musikalisch nach Italien, Irland, Spanien...

Ein Musikerlebnis besonderer Art, moderiert von Doris Fennes -Wagner.

Ein Prima Primissimo den Künstlern.

Danke der Obfrau der Kultursignale Barbara Lehmden für die unter Covid 19 Auflage guten Organisation der Veranstaltungen . Das Wetter hat sich auch von seiner Sonnenseite gezeigt, und die Winzer Weingut Hans Igler sowie Maria und Hans Hofstädter kredenzten Ihre wunderbaren Weine mit Bgld. Salzstangerl, schön verpackt nach Coronaverordnung.

Schön war ´s wieder Kultur im Schloss geniessen zu dürfen!