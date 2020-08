Die Reihe der großartigen Musiker, die im Markt Sankt Martiner Kulturstadl im Rahmen der Coronasommerkonzerte auftreten, reißt nicht ab! Diesmal waren Franz Horacek und Andy Warmuth zu Gast.

Sie unterhielten das (sorgfältig nach Coronabestimmungen limitierte und gesetzte) Publikum zweieinhalb Stunden lang bestens mit eigenen Liedern, die nach Texten des Gastgebers Gerhard Blaboll entstanden sind. Die dazugehörende CD "Wien Heute" hatten sie mitgebracht und erzählten witzige Anekdoten im Zusammenhang mit ihrem Entstehen. Und natürlich sangen sie all diese Lieder, teilweise sogar mehrmals. Zwischen den Liedern brachte Franz Horacek die Gäste mit zahlreichen augenzwinkernd erzählten Witzen zum Lachen. Die Virtuosität von Horacek und Warmuth begeisterte das Publikum immer wieder aufs Neue.

Nach zwei Stunden folgte Zugabe auf Zugabe, und man hatte das Gefühl, die Musiker wollten überhaupt nicht mehr aufhören zu spielen. Selbst der Gastgeber selbst musste herhalten und einige Lieder auf der Bühne mitsingen. Schließlich war er selbst schuld an der guten Stimmung, wie Franz Horacek betonte, denn: hätte Blaboll die Musiker und ihre Begleitung vor der Vorstellung nicht so überzeugend bekocht, wären sie jetzt hungrig und hätten längst ein Gasthaus aufgesucht. So aber ...

Unter den Gästen waren sowohl mehrere Markt Sankt Martiner, darunter der langjährige Amtmann von Draßmarkt, Paul Aminger, aber auch Gäste aus Niederösterreich und Wien. Man weiß den Kulturstadl und die herzliche Atmosphäre zu schätzen!

Stunden nach der Veranstaltung konnte man die Musiker und einige der Gäste immer noch (im Babyelefantenabstand) feiern und gemeinsam singen hören.