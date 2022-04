In Neutal engagieren sich 20 Personen ehrenamtlich für das Projekt Nachbarschaftshilfe Plus, im Durchschnitt wird 50 bis 60 Mal im Monat - meist Älteren - geholfen.

NEUTAL. „Es ist schön zu sehen, dass in unserer Gemeinde aufeinander geschaut wird und man sich gegenseitige helfen möchte. Mit kleinen Unterstützungen ist Älteren oft wirklich sehr geholfen – ob es gemeinsame Fahrten ins Spital sind, zur Ärztin oder wenn nette Ehrenamtliche jemanden zu Hause besuchen und zum Kartenspielen kommen. Wir haben ja 2019 mit dem Projekt in Neutal begonnen, mittlerweile ist das Projekt gut bei uns verankert “, so Eva Loibl, Standort-Koordinatorin des Projektes.