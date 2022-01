Einfach hoarschoarf – wortwörtlich, denn die Rede ist vom „Intercoiffure Hoarschoaf“ in Horitschon! Brigitta Maly wurde am Sonntag, den 16. Jänner 2022 als erstes Mitglied aus dem Burgenland in die Intercoiffure Mondial Gemeinschaft begrüßt!



Ein wahrhaftiger Meilenstein

Auf die Frage wie man es zu diesem hohen Rang schafft und welche Voraussetzungen dies mit sich bringt hatte Brigitta eine klare Antwort. Denn man sei, nachdem man sich beworben hat oder möglicherweise auch vorgeschlagen wurde, als ein Probejahr Intercoiffure. In diesem Jahr, als auch in der Folgezeit muss man nicht nur sein Können mit dem Haar beweisen, sondern auch auf ein angenehmes Ambiente und auf einen top Service achten und seit der Eröffnung des Salons im Jahr 2008 ist das Brigittas Divise. Bekannte Marken, wie GHD, KMS, als auch Goldwell sind bei Hoarschoarf auffindbar, nur die allerbesten Produkte werden für das traumhafte Ergebnis verwendet.

Die unschlagbare Friseurelite

„Die herausragende Qualität, eine erkennbare menschliche, ethische, sowie moralische Gemeinsamkeit, die absolute Kundenorientierung und beste Ausbildung zählen zu den wichtigsten Kriterien für eine Aufnahme als Intercoiffeur“, steht auf der Seite der 5-Sterne Friseurelite geschrieben. All dies zeigte sich auch deutlich beim Besuch im Salon von Brigitte Maly! Ihr Team, welches aus Andrea Schumitsch, mit einer Lehre bei Rudolf Bauer absolvierte, Katherina Maly, Masterstylistin, Brigitta Maly selbst, welche eine Lehre bei Weltmeister Robert Welner absolvierte, sowie deren Lehrling Michelle Hammer, die ihr Können hervorragend unter Beweis stellt.

3. Generation

„Eine lustige Geschichte, da meine Mutter Friseurin war, verbrachte ich als kleines Kind stets viel Zeit im Salon und war mir zu 100% sicher, dass ich dieser Berufung nicht nachgehen werde. Doch als ich mit 16 Jahren mit meinen Freunden schwimmen war, passierte ich einem Friseursalon in Wien, ich ging hinein und fand meine Liebe zum Haare stylen!“, erläuterte Brigitta erfreut, welche noch hinzufügte, dass sie ausgesprochen glücklich darüber sei, dass ihre Tochter Katharina Maly nun als dritte Generation als Friseurin tätig ist. Katherina hat eine zwei jährige Schnittkunst-Friseur Ausbildung und kümmert sich bei Intercoiffure Hoarschoarf besonders auf Brautstylings.