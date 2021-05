BEZIRK. Die lustigsten „G’schichtln" vom Mittelburgenland, ob wahr oder erfunden – jede Zeile zaubert dem Leser ein breites Grinsen aufs Gesicht. „Dieses Buch hilft helfen!“, so Arnold Putz, der Präsident des „Lions-Club-Mittelburgenland“. Mit dem Buch „G’schichtln, Weisheiten, Witze“ möchte der Club nicht nur den 100. Geburtstag des Burgenlandes feiern, sondern auch mit dem Erlös des Buchverkaufes Menschen im Bezirk unterstützen.

Illustrationen, die die Zeilen zum Leben erwecken

Durch den tiefergreifenden Humor, den man zwischen den Zeilen herausliest, sowie die traumhaft gezeichneten Illustrationen, von Harro Pirch, werden die Seiten zum Leben erweckt. Doch seine Illustrationen sind nicht nur im Buch zu sehen, sondern auch zu erwerben! Am Kastell in Unterrabnitz waren seine Bilder in einer Ausstellung zu begutachten und natürlich auch daraufhin zu kaufen.

Dorftrommler sorgte für Unterhaltung zwischendurch

Zwischen der Anekdoten der Mitwirkenden kümmerte sich Dorftrommler Rudolf Bauer um die Unterhaltung, sowie um den Übergang zum nächsten G’schichtl, der nächsten Weisheit oder so manchem Witz. Das 150 Seiten umfassende Hardcover-Must-Have wurde in den verschiedensten Mittelburgenländischen Dialekten geschrieben - natürlich durfte da, beispielsweise der Piringer-Dialekt nicht fehlen.

Wer nun auch für einen Lacher bereit ist, hat ab sofort die Möglichkeit das Schriftstück in den Raiffeisenbanken des Bezirkes Oberpullendorf, um €19,50 zu ergattern und Gutes zu tun.