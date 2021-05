Die Regionalbibliothek in Kroatisch Minihof/Mjenovo startete ihre diesjährige Aktion im Rahmen von "Buchstart Burgenland" am letzten Mai-Wochenende als "ganz kleinen" Auftakt zum örtlichen Kirtag, der auch heuer aufgrund von Corona ansonsten nur privat in den Familien gefeiert werden kann.

Aktion "Buchstart" seit 2014

Die Aktion "Buchstart Burgenland" wird von den Bibliotheken Burgenland seit 2014 durchgeführt und hat zum Ziel, allen Kindern im Burgenland die frühe Begegnung mit Büchern zu ermöglichen und ihnen damit von Anfang an einen positiven und freudigen Zugang zu Büchern zu vermitteln.

"Letztes Jahr konnten wir die Aktion leider coronabedingt nicht durchführen", so Regionalbetreuerin Andrea Kerstinger, "heuer ist das zum Glück wieder möglich, wenn auch unter Einhaltung aller Corona-Auflagen, jede Familie kommt daher einzeln in die Bibliothek. Wir haben rund 20 Familien in Kroatisch Minihof und Kroatisch Geresdorf direkt angeschrieben und eingeladen, aber auch alle anderen sind natürlich bei uns willkommen."

Einladung gilt auch noch in den kommenden Wochen

Michael Hirschler, der sich wie alle anderen MitarbeiterInnen ehrenamtlich in der Bibliothek der Jungen Initiative Kr. Minihof engagiert, ergänzt: "Auch in den nächsten Wochen dürfen alle Kinder bis ca. 2 Jahren, die noch kein Buchstart-Geschenk bekommen haben, zu den normalen Öffnungszeiten in die burgenländischen Bibliotheken kommen und sich ihr Buchstart-Sackerl abholen. So lernen Kinder und Eltern gleich das Angebot der Bibliothek in ihrer Nähe kennen!"

Buchstart-Tasche voller Überraschungen

Am vergangenen Samstag nutzten in Kr. Minihof/Mjenovo unter anderem schon Johan, Elisabeth, Jana, Leon, Lukas und viele andere Kinder mit ihren Eltern dieses Angebot und ließen sich in die faszinierende Welt der Bücher einladen. Die Buchstart-Tasche ist mit kleinen Lese-Überraschungen und Informationen gefüllt und soll Lust aufs (Vor-)Lesen machen. Im Bezirk Oberpullendorf gibt es neben der Regionalbibliothek in Kr. Minihof/Mjenovo 11 weitere öffentliche Bibliotheken, die an der Aktion beteiligt sind.

