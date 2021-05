BEZIRK. Pünktlich zur Wiedereröffnung der Gastronomie, legen auch die Open-Air-Konzerte wieder los. Die Band „Burgenland Blech Cuvée“, welche aus den Musikern Reinhold Bieber (Tenorhorn), Karl Kanitsch (Tenorhorn), Thomas Loier (Trompete), Markus Pöttschacher (Tuba), Ernst Filz (Akkordeon) und Wolfgang Gonter (Drums), besteht, führte am Pfingstsonntag mit viel Elan das erste Konzert nach langer Zeit im Deutschkreutzer Vinatrium an.



Doch nicht nur das Konzert allein war das Highlight an diesem Tag, denn sie haben den Auftritt gleich zur Vorstellung ihrer ersten CD „Do bin I dahoam“ genutzt. Das gleichnamige Lied „Do bin I dahoam“ wurde von Bandmitglied Reinhold Bieber und Sängerin Kristina Buconjic, als Jubiläum des 100-Jährigen Burgenlandes mit lautstarker Unterstützung des Publikums eingesungen.

Trotz Veranstaltung und Spaß wurde natürlich auch ausreichend auf die Corona-Schutzmaßnahmen geachtet. Die Besucherzahl wurde auf 250 Personen reguliert und man konnte das Konzert nur mit gültigem negativem COVID-Test oder einem Nachweis einer COVID-Schutzimpfung betreten. Auch im Inneren des Vinatriums wurde auf die Abstände geachtet und man konnte sich in Pausen, in Eigeninitiative der Einhaltung von Sicherheitsabständen, auch einen kleinen Snack oder Getränke bei der Bar besorgen.