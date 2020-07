Wie jedes Jahr hielt der Kulturverein Echt Wien sein traditionelles verlängertes Konzertwochenende ab. Der Aufführungsort lag auf der Hand – der Kulturstadl in Markt Sankt Martin. Diesmal konnte man gleich vier Musikgruppen erleben:

- Kuno Trientbacher aus Südtirol und seine internationalen Wienerliedsänger (Yuko Mitani, Daniela Tanse und Walter Schirato),

- „Damenspitz“ aus Floridsdorf (Andrea Schlor und Saskia Fanta),

- Duo Knaus aus der Obersteiermark (Gerlinde und Siegi Knaus) und

- „Osieker Schlawiner“ (Miso Bijuklic und Krunoslav Ringsmuth).

Die Letztgenannten konnten es sich nicht verkneifen, im zweiten Teil ihrer Vorstellung den Hausherrn Gerhard Blaboll, mit dem sie auch sonst ab und zu auf verschiedenen Bühnen zu hören sind, auf die Bühne zu bitten. Ihre Überraschung war witzig und gelungen: die beiden Wiener Kroaten sangen wienerische Lieder von Blaboll („I bin so gern hackenstad“, „I bin a Hernalser Bua“), während der Wiener Burgenländer sein nahezu akzentfreies Kroatisch in kroatischen Volksliedern unter Beweis stellte.

Ganz anders, aber nicht weniger interessant, waren die Wienerlieder, die Kuno Trientbacher nach Texten von Gerhard Blaboll komponiert. Der in Wien lebende Südtiroler Komponist, der neben zahlreichen klassischen Kompositionen auch im Jazzbereich sehr aktiv ist, hat seinen eigenen Stil, das Wienerlied weiterzuentwickeln. Schwungvoll, leicht jazzig, auch unter Verwendung internationaler Rhythmen und Melodien baut er gekonnt einen Bogen hin vom internationalen Chanson zum klassischen Wienerlied. Begeisterungsstürme lösten Yuko Mitani und Walter Schirato aus, etwa mit „A scheene Gschicht“, „Der König von Sooss“, „Das japanische Teehaus“ oder „Zwischen Tokyo und Margareten“. Die durchaus sympathische Daniela Tanase hat dagegen, insbesondere was Stimme und Darbietung angeht, noch Luft nach oben. Bei ihren Darbietungen war es besonders bei höheren Lagen schwierig, dem Text zu folgen. Einige Töne tiefer gesetzt könnten ihre Lieder möglicherweise überzeugender sein. Nun, Kuno Trientbacher wird wissen, wo er da anzusetzen hat.

Insgesamt war das Publikum von den musikalischen Darbietungen begeistert und forderte mehrfach Zugaben.

Die anderen beiden Musikgruppen, Damenspitz und Duo Knaus, sind von früheren Auftritten im Kulturstadl auch im Burgenland bereits bestens bekannt und beliebt. Damenspitz will im Herbst eine CD mit neuen Liedern nach Texten von Gerhard Blaboll auf den Markt bringen, wie sie auch teilweise auf Youtube zu hören sind. Eines ihrer Lieder bezieht sich auf einen kürzlichen Vorfall in einem Gasthaus im mittleren Burgenland – wir sind gespannt, ob wir da etwas erkennen! Ja, und das Duo Knaus arbeitet ebenfalls an einer musikalischen Neuheit, die ein kürzliches Ereignis in Markt Sankt Martin zum Thema hat. Mehr wollen sie aber darüber noch nicht verraten.

Drei Tage des Feierns, Musizieren und Wanderns nach Lindgraben und Lackenbach verflogen wie im Sturm. Müde, aber beschwingt waren sich alle Gäste einig: Wir freuen uns aufs nächste Kulturvereinswochenende!

PS: Besondere Tipps im Kulturstadl: am 2. August spielen Franz Horacek & Andy Warmuth Lieder zwischen Austropop und Wienerlied, am 29. August die Neusiedler Musicalsängerin Bettina Bogdany Frauenlieder. Eintritt frei. Vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich (0664 8 40 935) – wegen Corona begrenztes Platzangebot!